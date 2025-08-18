Da leggere assolutamente in viaggio: 3 libri che ti faranno dimenticare la stanchezza del tragitto – viagginews.com

Da leggere assolutamente in viaggio: 3 libri che ti faranno dimenticare la stanchezza del tragitto

Cosa leggere quando sei in viaggio? Ecco una selezione di libri che sapranno certamente farti compagnia durante una tratta. Scopri quali sono.

Viaggiare è un’esperienza molto stimolante ma, specie se si è da soli, potrebbe capitare spesso di annoiarsi durante la tratta tra una città e l’altra o, peggio, tra uno stato e l’altro.

Cosa fare? Il mio consiglio è: leggere, leggere, leggere. Che tu sia un amante del romanzo avvincente, della saggistica che stimola la mente o di storie che fanno sognare, ci sono letture che trasformano ogni spostamento in un’avventura. Ecco tre libri da non perdere, perfetti per farti dimenticare la stanchezza e la noia.

3 libri da leggere quando viaggi e che ti apriranno la mente

Un classico moderno che cattura dal primo capitolo. Ambientato nella Barcellona del dopoguerra, “L’ombra del vento” di Carlo Ruiz Zafòn è un romanzo che mescola mistero, amore e passione per i libri.

La storia di Daniel, un giovane che scopre un libro dimenticato in un cimitero di libri, ti trasporterà in un mondo dove ogni pagina è un viaggio a sé. Le atmosfere suggestive e la suspense costante rendono questo libro perfetto per chi vuole distrarsi completamente durante un viaggio, dimenticando la stanchezza e perdendosi tra vicoli, librerie e segreti da scoprire.

Un libro breve ma capace di lasciare un segno profondo, ideale per chi ama riflessioni sulla vita e sulle relazioni umane. Il Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry è più di una semplice storia per bambini: le sue pagine contengono saggezza e dolcezza che risuonano in ogni lettore.

Perfetto per leggere a tratti durante spostamenti brevi o lunghi, il libro invita a guardare il mondo con occhi diversi, a riscoprire la curiosità e la meraviglia anche nei momenti più ordinari del viaggio.

Se cerchi un libro che sia una vera e propria fuga dalla realtà, Mangiare, pregare, amare di Elizabeth Gilbert è la scelta giusta. Segui l’autrice nel suo viaggio attraverso Italia, India e Indonesia alla ricerca di piacere, spiritualità e amore.

La narrazione è avvincente, personale e molto coinvolgente, così da farti immedesimare nelle esperienze dell’autrice e, per un po’, dimenticare il trambusto del viaggio. Perfetto per chi ama le storie di crescita personale e di scoperta interiore.

Per goderti al meglio questi libri, scegli un formato che si adatti al tuo spostamento: ebook per comodità, audiolibri per momenti in cui gli occhi devono restare vigili sul percorso, o cartaceo se ami il contatto con la pagina. Ricorda anche di alternare letture più leggere a quelle più complesse, così da non affaticare la mente durante i viaggi lunghi.

