Da leggere assolutamente in viaggio: 3 libri che ti faranno dimenticare la stanchezza del tragitto – viagginews.com

Cosa leggere quando sei in viaggio? Ecco una selezione di libri che sapranno certamente farti compagnia durante una tratta. Scopri quali sono.

Viaggiare è un’esperienza molto stimolante ma, specie se si è da soli, potrebbe capitare spesso di annoiarsi durante la tratta tra una città e l’altra o, peggio, tra uno stato e l’altro.

Cosa fare? Il mio consiglio è: leggere, leggere, leggere. Che tu sia un amante del romanzo avvincente, della saggistica che stimola la mente o di storie che fanno sognare, ci sono letture che trasformano ogni spostamento in un’avventura. Ecco tre libri da non perdere, perfetti per farti dimenticare la stanchezza e la noia.

3 libri da leggere quando viaggi e che ti apriranno la mente

Un classico moderno che cattura dal primo capitolo. Ambientato nella Barcellona del dopoguerra, “L’ombra del vento” di Carlo Ruiz Zafòn è un romanzo che mescola mistero, amore e passione per i libri.

La storia di Daniel, un giovane che scopre un libro dimenticato in un cimitero di libri, ti trasporterà in un mondo dove ogni pagina è un viaggio a sé. Le atmosfere suggestive e la suspense costante rendono questo libro perfetto per chi vuole distrarsi completamente durante un viaggio, dimenticando la stanchezza e perdendosi tra vicoli, librerie e segreti da scoprire.

Un libro breve ma capace di lasciare un segno profondo, ideale per chi ama riflessioni sulla vita e sulle relazioni umane. Il Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry è più di una semplice storia per bambini: le sue pagine contengono saggezza e dolcezza che risuonano in ogni lettore.

Perfetto per leggere a tratti durante spostamenti brevi o lunghi, il libro invita a guardare il mondo con occhi diversi, a riscoprire la curiosità e la meraviglia anche nei momenti più ordinari del viaggio.

Se cerchi un libro che sia una vera e propria fuga dalla realtà, Mangiare, pregare, amare di Elizabeth Gilbert è la scelta giusta. Segui l’autrice nel suo viaggio attraverso Italia, India e Indonesia alla ricerca di piacere, spiritualità e amore.

La narrazione è avvincente, personale e molto coinvolgente, così da farti immedesimare nelle esperienze dell’autrice e, per un po’, dimenticare il trambusto del viaggio. Perfetto per chi ama le storie di crescita personale e di scoperta interiore.

Per goderti al meglio questi libri, scegli un formato che si adatti al tuo spostamento: ebook per comodità, audiolibri per momenti in cui gli occhi devono restare vigili sul percorso, o cartaceo se ami il contatto con la pagina. Ricorda anche di alternare letture più leggere a quelle più complesse, così da non affaticare la mente durante i viaggi lunghi.