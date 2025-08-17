Sabbia dappertutto, che fastidio: così pulisco gli accessori da mare da ogni residuo – viagginews.com

In estate non c’è niente di meglio che una giornata al mare, ma la sabbia può rappresentare un problema: ecco i semplici accorgimenti per farla sparire.

Estate, sole, caldo e voglia di andare al mare. Per un popolo come gli italiani l’acqua cristallina è l’elemento più rappresentativo del periodo ed è difficile rinunciare a qualche giornata in spiaggia. Un appuntamento per il quale non si può rinunciare alla giusta attrezzatura. L’ombrellone per ripararsi dal sole, i teli per stendersi a riposare e le borse in cui portare gli oggetti utili. Tutti materiali che, insieme ai costumi da bagno e ai vestiti, devono affrontare una sfida ardua: la sabbia.

Per quanto possa essere bello accomodarsi su questa distesa morbida e dorata, non è poi così piacevole ritrovare i suoi granelli sparsi dappertutto. E se bastassero delle piccole accortezze per pulire al meglio gli accessori ed evitare delle inutili pulizie?

Come pulire gli oggetti da mare per rimuovere la sabbia

Andare al mare offre un contatto diretto con la natura. Ciò significa però, anche fare i conti con i fastidiosi granelli di sabbia che si attaccano agli oggetti e ai tessuti per poi finire chissà dove. Affinché non continuino a sporcare, è sufficiente pulire accuratamente gli accessori da spiaggia seguendo queste semplici procedure.

Nel caso dell’ombrellone, una spazzola a setole morbide sarà molto utile. Da passare sulle bacchette e sull’asta, ma anche sulla copertura, consentirà di eliminare ogni traccia di sabbia più ostinata. Come secondo passaggio, basterà inumidire un panno in microfibra e passarlo su tutte le parti dell’ombrellone, per poi riporlo nella sua custodia.

La borsa da mare, per quanto utile, è l’oggetto che maggiormente cattura la sabbia. Nel caso dei modelli in tessuto, è importante svuotarli completamente e girarli al rovescio scuotendo bene. Dopo aver tolto più granelli possibile, si può mettere a bagno la borsa nell’acqua o fare un risciacquo in lavatrice.

Se le borse sono di plastica invece, è sufficiente una spugnetta con un detergente delicato, da passare sulla superficie. Dopo aver raccolto la sabbia non resterà che risciacquare con un panno umido e lasciar asciugare. Più facile sarà eliminare i granelli da quelle in paglia. Anche in questo caso, una spazzola farà il suo lavoro. Meglio però, se bagnata prima dell’uso.

Quanto ai teli, è sempre preferibile stenderli all’aperto e lasciarli asciugare completamente prima di scuoterli con forza. Una spazzola sarà d’aiuto, ma per una soluzione più comoda e rapida ci si può affidare all’aspirapolvere.

Mai dimenticare di pulire bene anche i gonfiabili. Materassini, ciambelle e braccioli, una volta sgonfiati, possono essere immersi in una bacinella con acqua e detergente per piatti. Sciacquati e lasciati asciugare saranno come nuovi.

Infine, sedie e sdraio. Per le parti metalliche servirà nuovamente la spazzola, che raggiunge ogni angolo e sposta i granelli incastrati. Per la copertura invece, meglio usare un panno umido. Aggiungendo qualche goccia di aceto ci si assicurerà di eliminare non solo la sabbia, ma anche eventuali batteri e macchie.