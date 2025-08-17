Prendi una bottiglia e prepara questo mix naturale: così ti sbarazzi una volta per tutte delle zanzare quest’estate – viagginews.com

Le zanzare sono molto fastidiose in estate ma con questo mix naturale in bottiglia si possono tenere lontane una volta per tutte.

C’è chi ha provato di tutto per sbarazzarsi delle zanzare in estate: spray, zampironi, candele… ma a volte non bastano e questi fastidiosi insetti continuano a ronzare per casa e a pungere. Invece che usare repellenti chimici, che puzzano e inquinano, si può provare un mix naturale per tenerle lontane.

Basta prendere una bottiglia e pochi ingredienti naturali ed economici per creare una soluzione che terrà lontani questi insetti. Ecco come fare.

Come preparare il mix naturale contro le zanzare

Le zanzare fanno capolino in estate soprattutto nelle serate più calde ed umide, rovinandole ad esempio quando si è a cena con amici o a rilassarsi all’aperto. Contro di loro si è provato sicuramente di tutto ma c’è un mix naturale che si può provare per tenerle lontane.

Sarà sufficiente prendere una bottiglia, tagliarla a metà e riempirla con un mix di acqua, zucchero e lievito, preparato così: per prima cosa scaldare o bollire l’acqua con lo zucchero e poi far raffreddare, versare il composto nella parte inferiore della bottiglia tagliata.

Aggiungere il lievito, senza mescolarlo troppo alla miscela, così da rilasciare piano l’anidride carbonica, che è risaputo che attiri molto le zanzare. Quindi capovolgere la parte superiore della bottiglia come se fosse un imbuto e sigillare con del nastro adesivo, in modo da creare una sorta di trappola naturale: infatti le zanzare non riusciranno più ad uscire dalla bottiglia.

È importante evitare di riempire troppo la parte della bottiglia tagliata, in modo lasciare lo spazio all’imbuto superiore. Poi ci sono varianti per creare questa trappola: c’è chi avvolge la bottiglia in un panno scuro o cartoncino, convinti che il buio attiri maggiormente questi insetti. C’è chi poi aggiunge del miele alla miscela, ma in ogni caso il risultato non cambia: le zanzare saranno sempre in trappola perché riusciranno ad entrare nella bottiglia ma non ad uscire.

Nelle afose giornate estive questo rimedio, semplice da mettere in pratica, permetterà di intrappolare tutte le zanzare moleste in maniera naturale ed economica, ma soprattutto ecologica. Il mix nella bottiglia si può anche potenziare con piante di citronella, lavanda, basilico oppure con spray a base di aceto ed oli essenziali.