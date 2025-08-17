Polpette di zucca e ceci senza uova, un finger food leggero e salutare

Tra i finger food più leggeri, sani e gustosi ci sono le polpette di zucca e ceci. Una combinazione di ingredienti eccellente.

Al ritorno dalle vacanze bisogna depurare l’organismo e fare il pieno di frutta, verdure e legumi che spesso vengono dimenticate quando si pranza e cena fuori casa. Questo non significa rinunciare al gusto e ai piaceri della tavola. Anche con ingredienti salutari si possono ideare ricette super buone.

Ceci e zucca, perfetti per prendersi cura del proprio organismo. I ceci sono legumi dall’ottimo profilo nutrizionale. Hanno basso valore calorico e contengono pochissimi grassi. Sono privi di colesterolo e ricchi di fibre e di composti antiossidanti. In più sono fonte di sali minerali come calcio, fosforo, potassio e magnesio e apportano una buona dose di vitamine prevalentemente dei gruppi A e K. Infine non dimentichiamo che hanno Omega 6 e un po’ di Omega 3.

La zucca, dal canto suo, rifornisce l’organismo di antiossidanti naturali essendo ricca di vitamina A. L’ortaggio è anche fonte di vitamina C che aiuta le difese immunitarie, di vitamina E e vitamine del gruppo B che sono coinvolte in vari processi metabolici. Calcio, fosforo e magnesio sono alleati per la salute delle ossa mentre il triptofano migliora l’umore e la qualità del sonno. Cosa prepariamo, quindi, con questi due super ingredienti salutari?

La ricetta delle polpette di zucca e ceci senza uova

Un delizioso finger food salutare che si prepara velocemente e con passaggi molto semplici. Zucca e ceci separatamente danno vita a tante ricette estive e invernali ma insieme sono una vera e propria bomba di benefici per l’organismo. Vediamo come preparare le polpette/mini burger dal sapore deciso e gustoso.

INGREDIENTI

300 grammi di zucca pulita

1 confezione di ceci

30 grammi di parmigiano

100 grammi di pangrattato

1 cipolla rossa

sale

olio extravergine d’oliva

salvia.

PREPARAZIONE

Pulite e tagliate la zucca a pezzetti. Metteteli in uno scolapasta e sciacquateli sotto l’acqua corrente. Prendere la cipolla e tagliatela a pezzetti per poi risolarla in padella con l’olio. Lasciatela appassire. Aggiungete la zucca, il sale e la salvia, mezzo bicchiere d’acqua e fate cuocere con un coperchio a fuoco medio. Mescolate di tanto in tanto. Scolate e sciacquate i ceci. Frullateli. Una volta che i dadini di zucca saranno pronti metteteli in una ciotola e aggiungete i ceci frullati. Schiacciate aiutandovi con una forchetta. Aggiungete il parmigiano grattugiato e il pangrattato. Mescolate. In un piattino mettete il pangrattato. Prendere l’impasto con le mani e formate dei burger di piccole dimensioni. Passateli nel pangrattato e poi adagiateli su una teglia da forno coperta da carta da forno. Irrorate le polpette burger con olio e cuocete a forno statico a 200° per 15 minuti.

Volendo si possono servire accompagnate da una salsa allo yogurt o creata con gli ingredienti preferiti per rendere ancora più gustoso questo piatto salutare. I metodi di cottura possono essere anche altri, in forno, in friggitrice ad aria o fritti.