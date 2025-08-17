Pensi che la crema solare serva solo in spiaggia? Se non te la porti anche qui rischi di scottarti subito. – (viagginews.com)

Credi che basti mettere la protezione solare in spiaggia? La verità è che in questo posto il sole scotta anche più facilmente.

Quando si va al mare o in piscina ci ricordiamo tutti di mettere in borsa il tubetto di crema solare per metterlo appena si arriva. Alcuni per sicurezza non girano mai senza il doposole e si portano dietro più di un flacone per non restare mai senza. Ma se è vero che in queste situazioni siamo più esposti non significa che dove la sabbia finisce siamo al sicuro dalla luce solare.

Il problema è che nella nostra testa l’abbronzatura è associata a questi contesti o in generale a quando siamo in costume. Se partiamo con l’idea di voler prendere la tintarella ci viene automatico pensare di spalmare la crema su viso e corpo prima di stenderci sulla sdraio. Eppure siamo esposti al sole ogni volta che si esce di casa, senza che ce ne rendiamo conto del tutto.

Non è un caso che per tutta l’estate si ricevano inviti tramite i canali di informazione a evitare di girare nelle ore in cui i raggi sono più diretti. A fine giornata infatti può succedere di ritrovarsi con delle zone della pelle arrossate o addirittura scottate senza capire come sia successo. Per evitarlo occorre mettere la crema solare anche in posti dove prima ci sembrava superfluo.

Dove si rischia di scottarsi con il sole

Secondo i dati a disposizione ben il 93% degli italiani utilizza a dovere la protezione solare, ma quasi tutti lo fanno solo nelle situazioni descritte prima. Peccato che il sole faccia danni più facilmente mentre si gira per le città, magari per le commissioni o andando al lavoro. Basta sedersi al sole in un parco cittadino, attraversare un parcheggio o uscire in pausa pranzo.

I vestiti proteggono buona parte del corpo, ma il viso, il collo e le braccia rimangono esposte ai raggi solari. Oltre a rischiare di scottarsi non proteggere a dovere queste zone con la crema solare facilita la formazione di rughe e dunque un invecchiamento precoce della cute. Se non si fa attenzione sulla pelle possono anche formarsi macchie scure.

Oltre a ricordarsi di applicare la crema solare prima di uscire di casa bisogna tenere presente che per funzionare va riapplicata più spesso di quanto si pensi. L’ideale è spalmarla ogni due ore, e mai usare una protezione inferiore a 30.