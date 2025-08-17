Ho speso pochi Euro su Amazon e mi sono tolta per sempre la paura dei ladri mentre sono via in vacanza

Viaggiare in tranquillità sapendo che a casa non solo tutto è in ordine ma nessuno entra. Insomma partire sapendo che non ci saranno occhi indiscreti ad intrufolarsi; si può e costa meno di quanto si pensi.

È il problema che puntualmente si pone quando si parte per un viaggio o vacanza, soprattutto in estate quando le città si svuotano e tutto un po’ meno controllato: come fare a chiudersi la porta di casa alle spalle e partire con tranquilla sapendo che non si intrufolerà nessuno? Ci si deve per forza di cosa affidare a sistemi di sicurezza che non per forza devono costare una fortuna.

Gli antifurti, lo sappiamo, hanno un prezzo che varia a seconda della tipologia, al servizio che si offre e dall’abbonamento che si sottoscrive. A conti fatti, non tutti possono permettersi di spendere anche migliaia di euro per tenere la casa al sicuro, quello che si può fare però è cercare di tenere lontani i malintenzionati posizionando per casa una o più telecamere attraverso le quali si può tenere sotto controllo l’immobile e far scattare la chiamata alle forze dell’ordine se serve.

Su Amazon è possibile acquistare una videocamera di sorveglianza, per altro semplice da installare, completamente wireless, compatibile con Alexa e tutto ad un costo più che sostenibile visti i tempi e la concorrenza: meno di 80 euro.

Sicurezza in casa, la videosorveglianza a basso prezzo

La videocamera in questione è la Blink Outdoor 4 disponibile su Amazon a 79,99 euro. Si tratta di una videocamera di nuova generazione che fonde praticità ed efficienza. È dotata di un sensore di rilevazione ad altra precisione, registra audio e video e segnala la presenza di intrusi ancora prima che l’effrazione avvenga effettivamente, permettendo in questo modo di intervenire in tempo utile ad evitare danni.

L’acquisto del dispositivo non implica la sottoscrizione di un abbonamento -che comunque è a disposizione per chi lo volesse- e nel prezzo di acquisto è compreso un Sync Module Core con USB per l’archiviazione dei video in locale.

La durata le dispositivo è di 2 anni, ma con un accessorio opzionale si può estendere a 4, riducendo anche al minimo la manutenzione. Blink Outdoor 4 si installa facilmente in pochissimi minuti grazie alle batterie AA completamente integrata con Alexa; offre una visione notturna, audio bidirezionale e un campo visivo di 143° che riesce così a coprire anche aree estese.

Grazie all’AI il dispositivo riconosce le persone, riducendo così i falsi allarmi. Permette poi di configurare zone di privacy così da escludere spazi inutili alla registrazione. Si tratta indubbiamente di una soluzione di videosorveglianza basic, ma anche affidabile e facile da usare, ma soprattutto alla portata di tutte le tasche.