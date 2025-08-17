Agosto in ufficio? I consigli per vivere bene l’estate anche di fronte al computer – Viagginews.com

Il lavoro ti blocca in ufficio anche durante il mese di agosto? Con questi consigli puoi superare brillantemente anche il periodo estivo.

Nonostante le temperature torride, le città quasi vuote, le spiagge piene e gli aeroporti presi d’assalto, il mese di agosto non coincide per tutti con l’arrivo delle tanto attese vacanze estive. Sono molti i lavoratori, difatti, i quali rimangono in città per concludere le loro tasks o per garantire dei servizi sempre attivi alla cittadinanza.

Per alcune realtà aziendali, lavorare in agosto può offrire una opportunità unica per sviluppare progetti spesso interrotti durante l’anno lavorativo. Con l’assenza di distrazioni esterne, le aziende possono dedicare un tempo maggiore al perfezionamento di alcuni progetti o lavori da presentare.

Complice il recente caldo torrido, tuttavia, lavorare in ufficio in piena estate può risultare particolarmente gravoso per chi soffre le temperature esterne. Nonostante l’aria condizionata largamente utilizzata, il caldo può portare con sé alcune difficoltà le quali inficiano negativamente sulla qualità del lavoro.

I consigli per sopravvivere in ufficio anche in agosto

Quella strana sensazione di fatica, di spossatezza e di stanchezza tipica di chi lavora anche in estate, potrebbe avere adesso un nome ben preciso: office fatigue. Ogni anno, milioni di lavoratori vengono colpita da questa difficile condizione, dovuta alle ore trascorse in ufficio anche durante i mesi più caldi. Grazie ad alcuni consigli, tuttavia, è possibile ridurre la sensazione, fino ad eliminarla quasi del tutto. Durante i mesi estivi, per esempio, è consigliabile iniziare la giornata lavorativa con un obiettivo prefissato legato alla stagione corrente.

Per esempio, promettersi un bagno in piscina a fine giornata o una passeggiata all’aria aperta per rilassarsi, possono rivelarsi degli obiettivi utili a trascorrere la giornata in ufficio con più motivazione. Sul posto di lavoro, inoltre, è fondamentale seguire alcuni rituali rigeneranti, ideali per rinfrescarsi e ricaricare le energie. Tra questi, prepararsi una bevanda fresca e aromatizzata alla fine di ogni task o concedersi una pausa con un gelato, può aiutare a sentire meno la stanchezza.

Per quanto riguarda le pausa, è fondamentale avere un momento di stacco dal computer o dalla propria scrivania ogni due ore. In questo lasso di tempo, camminare, osservare l’ambiente fuori dal proprio ufficio, idratarsi o semplicemente scambiare una chiacchierata con il proprio collega, possono trasformare la giornata di lavoro e restituire energie positive in abbondanza.