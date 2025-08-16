Un cerotto e passa tutto? Se fai questo errore è tutto il contrario: rischi anche il ricovero. – (viagginews.com)

Mettere un cerotto sembra una cosa semplice e utile per proteggere una ferita, ma basta un semplice errore a renderlo pericoloso.

Quando ci si fa un taglio o un’abrasione sulla pelle sappiamo tutti che dobbiamo disinfettare la ferita e procurarsi un cerotto per fermare il sangue. Metterlo tanto sembra facilissimo: basta staccare la striscia protettiva e far sì che la garza aderisca alla zona lesa prima di stendere i lembi adesivi. Una volta sistemato ci si sente a posto e quasi ci si dimentica di averlo su.

Nell’uso dei cerotti ci sono comunque degli accorgimenti da tenere ben presenti. Intanto a seconda del tipo di ferita se ne usano tipologie diverse, come quelle arricchite con disinfettanti. Quelli per piccole ferite inoltre si rovinano facilmente e se succede conviene toglierli e cambiarli. Per questo occorre tenere monitorata la zona per essere sicuri che rimangano in posizione.

Sembra superfluo ripetere queste raccomandazioni pensando a quante volte ognuno di noi li usa. Eppure anche con i cerotti c’è un errore che può portare una ferita leggera a diventare una lesione grave. Persino gli infermieri in ospedale quando medicano un paziente lo commettono spesso senza neppure accorgersene.

I rischi legati all’uso del cerotto

Non è raro che nel momento in cui ci si toglie il cerotto si avverta un po’ di resistenza a livello della cute a causa dell’adesivo. A questo punto viene naturale pensare di fare uno strappo netto, a rischio di avvertire un po’ di dolore. Il problema è che proprio la rimozione della medicazione può creare problemi arrivando a provocare le cosiddette lesioni da adesivo medicale.

Prima di tirare con forza occorre infatti osservare l’aspetto della pelle nella zona adiacente alla ferita. Se appare sottile e tirata bisogna agire con molta delicatezza nella rimozione del cerotto, senza insistere. Quando si fa comunque fatica si può provare a ricorrere a sostanze che ne facilitino il distacco. Esistono degli spray in commercio prodotti proprio a questo scopo.

Ci sono delle sviste comuni che aumentano la possibilità che togliere la medicazione porti a delle lesioni. Una di queste è ricorrere a un cerotto troppo grande rispetto alla ferita che si intende coprire, magari convinti che questo migliorerà la guarigione. Inoltre quando si ha a che fare con tagli profondi la ferita può gonfiarsi, tendendo la pelle e rendendola più fragile.