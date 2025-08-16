Ponte di Ferragosto in coppia: scopri le attività low cost per divertirsi in due – Viagginews.com

Non sai come trascorrere Ferragosto con il tuo partner? Scopri le attività low cost per vivere un 15 agosto indimenticabile.

Se per molti Ferragosto ha il sapore del riposo assoluto e del relax prima del ritorno in ufficio, per altri l’arrivo del 15 agosto coincide con una voglia di divertirsi in compagnia. Per chi vive una relazione sentimentale, Ferragosto è l’occasione ideale per concedersi una giornata in compagnia del proprio partner.

Che sia in spiaggia, verso una meta estera, in montagna o in una città d’arte italiana, il giorno di Ferragosto può trasformarsi nel momento perfetto per trascorrere una giornata romantica con il partner. Le idee per vivere un momento di coppia non mancano, così come le attività low cost adatte a tutti i portafogli.

Oltre alle cene costose nei ristoranti più chic o i viaggi verso località turistiche e alla moda, i modi più economici per trascorrere Ferragosto con il partner sono molteplici. Con queste attività low cost, divertirsi con la propria dolce metà è possibile anche senza dover spendere grandi cifre.

Ferragosto in coppia: le attività low cost più gettonate

Nonostante il mese di agosto abbia il sapore delle vacanze e dei viaggi oltre confine, chi si ritrova con il proprio partner in città può decidere di trascorrere un Ferragosto all’insegna del divertimento. L’Italia offre una moltitudine di destinazioni low cost, raggiungibili in poche ore di treno o di macchina, da poter visitare in giornata e senza spendere troppo. Dai borghi antichi, fino alle destinazioni balneari più vicine, il giorno di Ferragosto può essere caratterizzato da una piccola gita con il proprio partner verso la località preferita.

Chi non vuole spostarsi, invece, potrà optare per un pic nic romantico in mezzo alla natura o un percorso di trekking da organizzare per esplorare una zona precisa. Molti dei parchi naturali e delle zone boschive italiane, offrono la possibilità di vivere un’esperienza guidata a contatto con la natura e in compagnia della propria persona preferita. Non può mancare, inoltre, una romanticissima e sempre gradita cena a lume di candela, da organizzare a casa o all’esterno.

Sfruttare il terrazzo, il giardino o semplicemente un balcone spazioso, può rivelarsi un modo vincente ed economico per vivere una serata diversa, in compagnia del proprio partner. Non manca, poi, la scelta di un film al cinema, di una visita in un museo o in un luogo di interesse culturale.