Non hai internet a disposizione? Da oggi puoi chattare gratuitamente senza connessione – Viagginews.com

Internet non è più indispensabile per chattare con i tuoi amici: da oggi puoi farlo gratuitamente senza una connessione.

Nell’era del digitale e dei social media, avere una connessione internet sempre attiva e disponibile rappresenta una necessità. L’avvento degli smartphone, difatti, ha contribuito a rendere internet necessario per poter navigare dal proprio device, accedere alle applicazioni più utilizzate e inviare messaggi tramite servizi di messaggistica istantanea.

Quest’ultimi, capitanati da WhatsApp e Telegram, rappresentano ormai il modo più veloce e istantaneo per mettersi in contatto con famiglia, amici e conoscenti. Per utilizzare queste applicazioni, tuttavia, risulta necessaria una connessione ad internet tramite dati mobili o un accesso ad un canale Wi-Fi.

Chattare senza connessione, dunque, sembrerebbe essere ancora un’utopia per chi possiede un device in grado di mettersi in collegamento con altri dispositivi. Da oggi, tuttavia, sarà possibile chattare per i tuoi contatti preferiti gratuitamente e anche senza connessione internet.

Chatta senza connessione: scopri come fare

Comunicare senza connessione internet potrebbe sembrare un concetto ancora troppo rivoluzionario, fuori dalla portata della attuale tecnologia in circolazione. Eppure la possibilità esiste e si chiama Bitchat la novità tecnologica dell’anno, nata da un’idea di Jack Dorsey, il co-fondatore di Twitter e CEO di Block. A differenza dei tradizionali servizi di messaggistica, Bitchat permette di comunicare senza ricorrere ai dati mobili del proprio smartphone, e quindi ad internet.

Bitchat, difatti, utilizza esclusivamente la connessione Bluetooth del dispositivo, permettendo a due contatti di comunicare entro un raggio di 200-300 metri di distanza. In questo modo, è possibile rimanere connessi in tempo reale anche in assenza di una rete tradizionale, ad esempio mentre si assiste ad un concerto all’aperto o durante una escursione in montagna. La sicurezza e la privacy, ovviamente, non viene assolutamente trascurata dal servizio di messaggistica. Si tratta di un servizio ottimo anche per chi viaggi spesso e si ritrova in zone in cui la connessione internet è quasi del tutto assente.

La crittografia end-to-end, difatti, assicura una totale sicurezza delle chat, crittografando i messaggi e garantendone la visibilità solo ai destinatari. Nonostante i limiti legati alla distanza da mantenere e l’interfaccia al momento solo disponibile in lingua inglese, Bitchat rappresenta un primo importante passo verso la comunicazione tra dispositivi senza l’utilizzo di una connessione dati. Non solo messaggi di testo, ma anche foto e video i quali potranno essere comodamente invitati senza l’ausilio di alcuna connessione e senza la necessità della registrazione di un numero di cellulare.