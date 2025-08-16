La torta diplomatica si prepara in dieci minuti con una ricetta semplice e sorprendente

Se avete poco tempo per preparare il dolce provate la torta diplomatica, dieci minuti ed è pronta.

Siete alla ricerca di un fine pasto goloso ma che non vi rubi troppo tempo in cucina? Abbiamo la ricetta giusta per voi, semplice e veloce da preparare. Non lasciatevi ingannare, potrebbe sembrare complicato raggiungere il miglior risultato possibile ma seguendo i passaggi ne sarete entusiasti.

La torta diplomatica è un must della cucina italiana dalle origini incerte. Sicilia e Campania ne reclamano l’ideazione ma ci sono varie storie su chi e come è stato realizzata la prima volta questa delizia. Una di queste è che il cuoco del Duca di Parma l’avrebbe preparata per regalarla a Francesco Sforza nel Quattrocento. Da qui il nome essendo un dolce servito in occasione di incontri diplomatici.

Due strati di sfoglia, uno strato di Pan di Spagna, crema chantilly e una bagna all’Alchermes, così si realizza il dolce fresco e croccante apparentemente complicato se non si conosce la ricetta giusta. C’è una versione che permette una preparazione veloce in soli dieci minuti e non richiede chissà quali abilità in cucina.

Ricetta della torta diplomatica veloce e buonissima

La torta diplomatica si può preparare e conservare in frigorifero per il giorno dopo. Volendo anche il pan di spagna si può cuocere in anticipo per ridurre i tempi di preparazione o si può comprare già pronto.

INGREDIENTI PER BASE E BAGNA

2 rotoli rettangolari di pasta sfoglia

mezzo bicchiere di Alchermes

1 base di pan di Spagna rettangolare

1 bicchiere d’acqua

zucchero a velo.

INGREDIENTI PER LA CREMA

400 ml di panna fresca liquida zuccherata

400 ml di latte fresco

3 uova fresche medie

200 grammi di zucchero

scorza di limone

1 cucchiaino di vanillina

50 gr di amido di mais.

PREPARAZIONE

In un pentolino versate il latte, la scorza di limone, la vanillina e fate scaldare. In un altro pentolino mettete le uova, lo zucchero e montate con una frusta. Setacciate l’amido e aggiungetelo. Mescolate. Rimuovete la scorza di limone, versate il latte nel composto delle uova e mescolate rapidamente. Cuocete fino ad ottenere una crema densa e vellutata. Mettetela in una ciotola, coprite con la pellicola e lasciate riposare in frigo. Srotolate la sfoglia, bucherellatela con una forchetta e cuocetela in forno preriscaldato statico a 180° per 15/18 minuti. Sfornate e fate raffreddare. Con un coltello tagliate a metà il pan di Spagna. In una ciotola mettete acqua e alchermes. In un’altra ciotola montate la panna a neve e poi incorporatela alla crema pasticcera montata. Su un vassoio appoggiate uno sfoglia, mettete la crema e spalmatela. Posizionate il pan di Spagna e bagnatelo con la bagna all’Alchermes. Procedete con un secondo strato di crema e finite con l’altra sfoglia. Spolverate con zucchero a velo.

Fate riposare la torta diplomatica in frigo per qualche ora e poi potete gustarla fresca e golosa. Volendo aggiungere un tocco di frutta aggiungete delle fragole alla crema oppure delle pesche.