La torta diplomatica si prepara in dieci minuti con una ricetta semplice e sorprendente

Se avete poco tempo per preparare il dolce provate la torta diplomatica, dieci minuti ed è pronta.
Siete alla ricerca di un fine pasto goloso ma che non vi rubi troppo tempo in cucina? Abbiamo la ricetta giusta per voi, semplice e veloce da preparare. Non lasciatevi ingannare, potrebbe sembrare complicato raggiungere il miglior risultato possibile ma seguendo i passaggi ne sarete entusiasti.
La torta diplomatica è un must della cucina italiana dalle origini incerte. Sicilia e Campania ne reclamano l’ideazione ma ci sono varie storie su chi e come è stato realizzata la prima volta questa delizia. Una di queste è che il cuoco del Duca di Parma l’avrebbe preparata per regalarla a Francesco Sforza nel Quattrocento. Da qui il nome essendo un dolce servito in occasione di incontri diplomatici.
Due strati di sfoglia, uno strato di Pan di Spagna, crema chantilly e una bagna all’Alchermes, così si realizza il dolce fresco e croccante apparentemente complicato se non si conosce la ricetta giusta. C’è una versione che permette una preparazione veloce in soli dieci minuti e non richiede chissà quali abilità in cucina.
Ricetta della torta diplomatica veloce e buonissima
La torta diplomatica si può preparare e conservare in frigorifero per il giorno dopo. Volendo anche il pan di spagna si può cuocere in anticipo per ridurre i tempi di preparazione o si può comprare già pronto.
INGREDIENTI PER BASE E BAGNA
- 2 rotoli rettangolari di pasta sfoglia
- mezzo bicchiere di Alchermes
- 1 base di pan di Spagna rettangolare
- 1 bicchiere d’acqua
- zucchero a velo.
INGREDIENTI PER LA CREMA
- 400 ml di panna fresca liquida zuccherata
- 400 ml di latte fresco
- 3 uova fresche medie
- 200 grammi di zucchero
- scorza di limone
- 1 cucchiaino di vanillina
- 50 gr di amido di mais.
PREPARAZIONE
- In un pentolino versate il latte, la scorza di limone, la vanillina e fate scaldare.
- In un altro pentolino mettete le uova, lo zucchero e montate con una frusta. Setacciate l’amido e aggiungetelo. Mescolate.
- Rimuovete la scorza di limone, versate il latte nel composto delle uova e mescolate rapidamente. Cuocete fino ad ottenere una crema densa e vellutata. Mettetela in una ciotola, coprite con la pellicola e lasciate riposare in frigo.
- Srotolate la sfoglia, bucherellatela con una forchetta e cuocetela in forno preriscaldato statico a 180° per 15/18 minuti. Sfornate e fate raffreddare.
- Con un coltello tagliate a metà il pan di Spagna.
- In una ciotola mettete acqua e alchermes.
- In un’altra ciotola montate la panna a neve e poi incorporatela alla crema pasticcera montata.
- Su un vassoio appoggiate uno sfoglia, mettete la crema e spalmatela. Posizionate il pan di Spagna e bagnatelo con la bagna all’Alchermes. Procedete con un secondo strato di crema e finite con l’altra sfoglia. Spolverate con zucchero a velo.
Fate riposare la torta diplomatica in frigo per qualche ora e poi potete gustarla fresca e golosa. Volendo aggiungere un tocco di frutta aggiungete delle fragole alla crema oppure delle pesche.