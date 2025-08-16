Ho esagerato col cibo a Ferragosto, ma ho scoperto questa dieta veloce per recuperare subito

Dopo le vacanze, in cui spesso si esagera con il cibo, è necessario rimettersi in forma ed ecco la dieta perfetta per chi intende dimagrire dopo aver mangiato troppo senza spendere troppo tempo e senza attendere a lungo prima di vedere i risultati auspicati.

Può capitare nei momenti in cui ci si rilassa e ci si regala un po’ di serenità di esagerare con il cibo. Si tratta di un qualcosa non solo di molto comune, ma anche di perfettamente umano. E lecito. Soprattutto coloro i quali, però, sono più attenti alla linea ne soffrono in maniera del tutto inevitabile. Ferragosto da questo punto di vista è per molti una occasione fin troppo ghiotta. Ci si riunisce e, molto spesso, si finisce per mangiare un po’ troppo. E tutti si attivano, successivamente, ancor di più se magari la vacanza è ancora lunga, per cercare di smaltire quanto mangiato.

In tal senso, però, c’è da dire che i metodi tradizionali a volte richiedono tanto tempo di attesa prima di iniziare a vedere i risultati. Proprio per questo motivo abbiamo deciso di andare a segnalarti una dieta che può essere molto veloce e perfetta per chi ha mangiato magari un po’ troppo, perdendo il controllo, subito dietro Ferragosto. In ragione di quanto detto fino a questo momento, andiamo a vedere insieme come funziona e che cosa dobbiamo mangiare per provare a tornare in forma in fretta.

Esagerazioni a tavola a Ferragosto, ecco come rimettersi in forma: dieta veloce

Vediamo cosa mangiare in una settimana. Lunedì a colazione un caffè ed uno yogurt, a pranzo 150 grammi di tacchino, cetrioli e fagiolini ed a cena 200 grammi di trota al cartoccio, con verdure e 30 grammi di formaggio fresco. Il martedì sarà così strutturato: tazza di caffè e due albicocche a colazione; 100 grammi di lonza alla brace, broccoli al vapore e barbabietola rossa; a cena minestrone di verdure e 50 grammi di prosciutto crudo. Il mercoledì ancora caffè e yogurt al naturale, 200 grammi di merluzzo con cavolo e 30 grammi di formaggio fresco a pranzo ed a cena pollo alla piastra con melanzane e carote.

Confermata la colazione anche per il giovedì ed il venerdì. Il primo giorno a pranzo 200 grammi di spigola al cartoccio, con verdure ed a cena 150 grammi di tacchino alla griglia. Mentre il secondo giorno a pranzo 200 grammi di nasello al forno ed a cena minestrone di verdure, ancora con 150 grammi di petto di pollo. Il sabato si parte con una tazza di caffè, tre fette biscottate integrali e marmellata. A pranzo ancora 200 grammi di nasello al forno ed a cena 200 grammi di gamberi alla piastra, con 200 grammi di soia saltata ed una mela.

La domenica, invece, una tazza di caffè ed uno yogurt alla frutta senza zuccheri, 150 g di petto di tacchino con fagiolini e carote ed a cena 50 g di prosciutto crudo sgrassato, 200 g di zucchine lesse ed una bistecca di vitello alla piastra.