Anticipazioni americane Beautiful: Sheila entra in casa con la forza e vede tutto

Nuovi spoiler dagli USA per le prossime puntate di Beautiful: ecco cosa succede, Sheila entra in casa con la forza e vede tutto.

Nuove anticipazioni arrivate direttamente dagli Stati Uniti ci raccontano di cosa succederà prossimamente nelle trame di Beautiful: il pubblico italiano dovrà aspettare ancora un po’ per vedere questi avvenimenti anche su Canale 5, ma i più curiosi possono già saperne di più.

Detto che, ad oggi, le trame italiane vedono Hope e Thomas sempre più vicini, le dinamiche generali intorno alla famiglia Forrester prenderanno una svolta tragica e drammatica, tra intrighi e veri e proprio gesti folli, soprattutto con Luna Norzawa come protagonista.

Recentemente, negli USA, abbiamo visto un nuovo scontro fra Luna e Steffy, ma grazie all’intervento di Liam la Forrester ne è uscita illesa, mentre lo Spencer e la Nozawa hanno riportato gravi ferite; quello che scopre Sheila sulla nipote, però, è veramente incredibile...

Beautiful, anticipazioni dagli USA: Sheila segue l’istinto e scopre tutta la verità

Liam è riuscito a guarire dalla ferita riportata dopo il colpo di pistola di Luna e, grazie a Finn, è stato anche scoperto che non è mai stato un malato terminale: per salvarsi dagli allibratori, infatti, Grace Buckingham ha organizzato una messinscena per ricevere soldi da Bill Spencer.

Quanto a Luna, invece, tutti pensano sia morta, anche se Sheila ha sempre avuto il sospetto che Li nascondesse qualcosa…l’intuito della Carter non si sbagliava, perché sarà proprio lei a scoprire che, in realtà, Luna è viva e viene tenuta sotto osservazione dalla sua nonna adottiva, che se ne sta prendendo cura cercando di farla ristabilire.

Insospettita da prescrizioni sospette di oppiacei da parte di Li, Sheila decide di entrare a forza nel suo appartamento e scopre che proprio qui viene nascosta Luna, ancora viva. Li ha sempre odiato Luna, anche quando pensava fosse solo figlia di Poppy, ma ora vuole darle una seconda chance e farla riprendere.

Sheila e Li si rendono quindi conto di avere un obiettivo in comune, anche se la Carter (sulla via della redenzione) non crede che mentire a Finn e Steffy sia una buona idea, anzi, soprattutto vista l’apertura della Forrester alla Carter. Cosa deciderà di fare Sheila? Dirà a tutti la verità, oppure manterrà il segreto di Li? Di sicuro, la situazione di Luna è piuttosto complicata e anche se dovesse riprendersi, ad attenderla c’è quella pena da scontare da cui Bill l’ha precedentemente esonerata.