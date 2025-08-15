Tutti stanno mettendo in valigia una pallina da tennis: appena scoprirai il motivo lo farai anche tu!

Prendete una pallina da tennis e mettetela in valigia, potrà esservi molto utile in vacanza. Il motivo è sorprendente.

No, non è perché si spera di incontrare Jannik Sinner e avere un suo autografo che va messa una pallina da tennis in valigia. Per quanto farebbe piacere poter imbattersi nel campione numero uno al mondo, orgoglio italiano, la pallina servirà ad altro. Nello specifico eviterà brutte sorprese in vacanza.

State preparando i bagagli prima della partenza delle vacanze che finalmente sono arrivate? Ci sarà un gran bel da fare in casa soprattutto quando si viaggia in famiglia. Con il tempo ballerino, poi, bisogna mettere in conto l’eventualità di temporali estivi e non limitarsi a portare canottiere e pantaloncini. In base alla meta ci saranno articoli indispensabili per vivere la vacanza serenamente.

Da non dimenticare il ferro da stiro verticale, compatto e pratico per avere abiti sempre impeccabili. Importante anche una presa universale soprattutto se si viaggia all’estero. Per affrontare malesseri e malanni, poi, si devono mettere in valigia le medicine contro mal di gola, febbre, raffreddori e allergie. In ultimo, da portare con sé una pallina da tennis.

A cosa serve la pallina da tennis in viaggio

La vacanza è relax ma è anche escursioni, passeggiate, sport, lunghi viaggi in treno, auto o aereo. Significa che lo sforzo fisico potrebbe essere superiore al normale e, di conseguenza, potrebbero insorgere dolori alla schiena, alle gambe, tensioni muscolari. Qui può tornare utile la pallina da tennis per svolgere automassaggi rigeneranti. L’uso della pallina, infatti, può stimolare la circolazione sanguigna e rilassare i muscoli contratti.

Basta posizionarla sulla zona dolorante esercitando una delicata pressione mentre si fa roteare la pallina avanti e indietro. Se il problema è ai piedi – si avvertono gonfi e affaticati – bisogna farla roteare sotto la pianta dell’estremità mentre si è seduti per favorire drenaggio e sollievo. Se il dolore è alla schiena la pallina da tennis va messa tra il muscolo dolorante e una parete per poi muoversi lentamente in modo tale da favorire lo scioglimento delle contratture.

La stessa pratica si può usare per dolori cervicali e legati alla sciatalgia. In pochi minuti si sentirà la distensione dei muscoli e il dolore diminuirà. L’importante è essere sempre delicati e non esagerare con la pressione. Ottima idea, dunque, portare con sé una pallina da tennis. Può anche essere usata come intrattenimento quando si hanno dei momenti di pausa e i bambini si stanno annoiando.