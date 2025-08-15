Sei vegetariano e vuoi organizzare una grigliata di Ferragosto? Scopri le idee veg per la tua tavola – Viagginews.com

Festeggiare Ferragosto con una grigliata è possibile anche se vegetariani: scopri le idee deliziose per conquistare tutti i palati.

Manca sempre meno all’arrivo di Ferragosto, giorno per eccellenza delle grigliate all’aperto, delle giornate in spiaggia e del divertimento in compagnia. Da anni ormai, la grigliata è diventata il simbolo stesso dei festeggiamenti del 15 agosto, trasformandosi in un vero e proprio rituale a cui non poter rinunciare per nulla al mondo.

Dalla brace scoppiettante, ai profumi di carne più intensi, la grigliata può accogliere le preferenze e i gusti più diversi, mettendo d’accordo tutti i palati. Per chi non ama consumare la carne o per chi ha intrapreso un percorso vegetariano, tuttavia, la grigliata di Ferragosto può trasformarsi in un momento di profondo disagio.

Nella maggior parte dei casi, difatti, le scelte vertono su vari tagli di carne, preparati e cotti direttamente sulla piastra. Nonostante la popolarità di tale scelta, organizzare una grigliata di Ferragosto in totale stile veg è possibile. Le idee originali e adatte a qualsiasi palato, conquisteranno tutti i commensali senza distinzione tra chi preferisce la carne e chi solo le verdure.

Grigliata di Ferragosto veg: le idee per chi non ama la carne

Che sia per pochi intimi o per un gruppo numeroso di amici e parenti, la grigliata di Ferragosto vegetariana è la soluzione ideale per trascorrere il 15 agosto in modo gustoso e alternativo. Non solo adatta per chi non mangia la carne, la grigliata veg può rivelarsi una soluzione pratica anche per risparmiare e provare nuovi sapori e combinazioni. Tra le ricette più gustose da proporre, gli spiedini al tofu in salsa BBQ sono ideali per ricreare la sensazione della carne sotto i denti.

Basterà tagliare il tofu a cubetti, spennellarlo con la salsa BBQ, intingerlo nei semi di sesamo e accompagnare gli spiedini con delle verdure grigliate. Ottima da gustare come primo piatto o contorno, la lattuga romana con pinoli risulterà uno dei piatti vincenti della grigliata di Ferragosto. Da provare con uvetta, pinoli e un accompagnamento di salsa yogurt, questo piatto può essere servito anche dentro dei panini o in purezza.

Classico della cucina estiva, le melanzane grigliate possono dare grandi soddisfazioni e possono rivelarsi particolarmente versatili con qualsiasi ricetta. Perfette da gustare con l’accompagnamento di salse acide o di formaggi, le melanzane possono trasformarsi in deliziosi rolls da riempire con i propri condimenti preferiti.