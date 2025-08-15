Non buttare i costumi rovinati dalla salsedine: con questo trucco naturale torneranno come nuovi

L’acqua del mare può rovinare i costumi con la salsedine ma il danno non è irreparabile. C’è un trucco per usarli ancora.

Ci sono rimedi naturali che permettono di lavare accuratamente i costumi e i capi rovinati dalla salsedine. Passare le giornate al mare deve essere un piacere, non fonte di preoccupazione. Ecco perché è importante sapere come proteggere gli indumenti estivi.

Una giornata al mare lascia il segno in vari modi. C’è l’abbronzatura come prova del tempo passato in spiaggia che diventa bruciatura/ustione di primo grado se non si utilizza adeguatamente la crema solare per proteggersi dai raggi del sole. Poi c’è la sabbia, morbida e perfetta per passeggiate rigeneranti ma che si intrufola ovunque nei costumi, nelle borse e sulle asciugamani.

Un tuffo è poi un vero toccasana quando il caldo imperversa e anche l’ombrellone non dà refrigerio. Le acque fresche – e si spera pulite e cristalline – danno sollievo tanto che si passa nel mare la maggior parte del tempo tra una nuotata, due passaggi a pallavolo e snorkeling. Una volta usciti dall’acqua, però, si noterà il costume macchiato dalla salsedine. Un semplice lavaggio potrà non essere sufficiente per togliere questi antiestetici aloni. C’è un metodo molto più efficace.

Salsedine, come toglierla da costume e vestiti

La salsedine si manifesta con un alone bianco dovuto ai sali minerali presenti nell’acqua marina. Può rovinare i capi non solo esteticamente, ne riduce la durata nel tempo. Servono metodi naturali e semplici, dunque, per rimuovere la salsedine senza danneggiare i tessuti. Se le macchie sono superficiali sarà sufficiente passare il costume sotto l’acqua corrente e utilizzare un sapone neutro per toglierle.

Quando si aspetta prima di sciacquare con acqua dolce ecco che le macchie potrebbero essere più difficili da rimuovere perché nel frattempo si sono seccate. In tale caso è consigliabile mettere il capo in ammollo in una bacinella con dell’acqua tiepida e alcune scaglie di sapone di Marsiglia (o saponi gialli e naturali). Bisognerà lasciarlo in immersione almeno 30 minuti prima di strofinare delicatamente le zone macchiate dalla salsedine e risciacquare con acqua fredda. I tessuti non si rovineranno ma torneranno puliti e come nuovi, senza alcun alone di salsedine.

Se nemmeno questo metodo ha funzionato allora bisogna procedere con un lavaggio a mano con acqua calda e aceto bianco (tre cucchiai di aceto ogni litro d’acqua). Il costume andrà lasciato in ammollo almeno tre ore affinché agisca il potere sgrassante dell’aceto. Trascorso questo tempo si potrà risciacquare il capo.