Il toast di carote è il trend dell’estate: una volta assaggiato non se ne potrà più fare a meno

Se non avete mai assaggiato il toast di carote questo è il momento giusto per provarlo. Una sana bontà!

Pochi ingredienti danno vita ad uno spuntino sano e delizioso. Un toast diverso, dove protagoniste sono le carote. Nessun peccato di gola e nessun pentimento, bisogna lasciarsi andare e riempire le giornate con appuntamenti speciali che danno sollievo e fanno sorridere.

L’alimentazione sana, l’attività fisica, le buone abitudini sono indispensabili per cercare di rimanere in salute il più a lungo possibile e per sentirsi bene sia fisicamente che mentalmente. Può sembrare eccessivo ad alcuni ma solo togliendo o riducendo zuccheri e cibo spazzatura dalla dieta in pochi giorni si avvertirà una sensazione di benessere generale mai provata.

Non bisogna dubitare del potere del buon cibo e del movimento. Certo è che gli “sgarri” sono ammessi perché il desiderio di un ingrediente o una ricetta in particolare può essere talmente forte da far crollare in tutti gli altri buoni propositi. Bisogna avere delle soddisfazioni e gratificare la mente e il palato per mantenere gli obiettivi saldi. E chi ha detto che salute e bontà non possano andare di pari passo?

La ricetta semplice e veloce del toast di carote

Le carote non possono mancare in un regime dietetico sano ed equilibrato. Sono ricche di vitamine e minerali, proteggono la salute degli occhi e il sistema cardiovascolare. In più in estate aiutano ad avere una super abbronzatura uniforme e dorata.

La carota contiene fibre, acido folico, potassio, vitamina K e vitamine del gruppo B. Favorisce la digestione e rafforza il sistema immunitario. In cucina si possono preparare tante ricette diverse con le carote come protagoniste o contorno di un secondo piatto. Oggi proviamo a farle diventare un gustoso toast che si prepara velocemente e con un procedimento semplice trovato nella pagina Instagram @dietista.paolastavolone. .

INGREDIENTI PER 1 TOAST

70 grammi di carote

1 cucchiaino di ricotta

1 cucchiaino di farina

1 uovo.

PREPARAZIONE

In una ciotola mettere le carote, la farina, l’uovo e mescolate. Stendete il composto ben amalgamato su della carta da forno appoggiata sul tostapane, Con un cucchiaio date la forma di un rettangolo. Ricoprite con dell’altra carta da forno prima di chiudere il tostapane e cuocere il toast.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dott.ssa Paola Stavolone (@dietista.paolastavolone)

Una volta pronto tagliatelo in due e farcite una parte con gli ingredienti preferiti. Si possono mettere, ad esempio, del pomodoro e della rucola oppure una fettina di prosciutto cotto. Richiudete con l’altra metà e il toast sarà pronto per essere gustato.