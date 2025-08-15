Il toast di carote è il trend dell’estate: una volta assaggiato non se ne potrà più fare a meno

Se non avete mai assaggiato il toast di carote questo è il momento giusto per provarlo. Una sana bontà!
Pochi ingredienti danno vita ad uno spuntino sano e delizioso. Un toast diverso, dove protagoniste sono le carote. Nessun peccato di gola e nessun pentimento, bisogna lasciarsi andare e riempire le giornate con appuntamenti speciali che danno sollievo e fanno sorridere.
L’alimentazione sana, l’attività fisica, le buone abitudini sono indispensabili per cercare di rimanere in salute il più a lungo possibile e per sentirsi bene sia fisicamente che mentalmente. Può sembrare eccessivo ad alcuni ma solo togliendo o riducendo zuccheri e cibo spazzatura dalla dieta in pochi giorni si avvertirà una sensazione di benessere generale mai provata.
Non bisogna dubitare del potere del buon cibo e del movimento. Certo è che gli “sgarri” sono ammessi perché il desiderio di un ingrediente o una ricetta in particolare può essere talmente forte da far crollare in tutti gli altri buoni propositi. Bisogna avere delle soddisfazioni e gratificare la mente e il palato per mantenere gli obiettivi saldi. E chi ha detto che salute e bontà non possano andare di pari passo?
La ricetta semplice e veloce del toast di carote
Le carote non possono mancare in un regime dietetico sano ed equilibrato. Sono ricche di vitamine e minerali, proteggono la salute degli occhi e il sistema cardiovascolare. In più in estate aiutano ad avere una super abbronzatura uniforme e dorata.
La carota contiene fibre, acido folico, potassio, vitamina K e vitamine del gruppo B. Favorisce la digestione e rafforza il sistema immunitario. In cucina si possono preparare tante ricette diverse con le carote come protagoniste o contorno di un secondo piatto. Oggi proviamo a farle diventare un gustoso toast che si prepara velocemente e con un procedimento semplice trovato nella pagina Instagram @dietista.paolastavolone. .
INGREDIENTI PER 1 TOAST
- 70 grammi di carote
- 1 cucchiaino di ricotta
- 1 cucchiaino di farina
- 1 uovo.
PREPARAZIONE
- In una ciotola mettere le carote, la farina, l’uovo e mescolate.
- Stendete il composto ben amalgamato su della carta da forno appoggiata sul tostapane, Con un cucchiaio date la forma di un rettangolo.
- Ricoprite con dell’altra carta da forno prima di chiudere il tostapane e cuocere il toast.
Visualizza questo post su Instagram
Una volta pronto tagliatelo in due e farcite una parte con gli ingredienti preferiti. Si possono mettere, ad esempio, del pomodoro e della rucola oppure una fettina di prosciutto cotto. Richiudete con l’altra metà e il toast sarà pronto per essere gustato.