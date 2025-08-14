SPA e piscine gratis per tutti, basta mostrare la carta di identità e il relax sarà a costo zero!

Tutti possono entrate nella SPA gratis e godere di una giornata di relax semplicemente mostrando la carta di identità. Capito perché?

Sapete cosa potreste fare a settembre, prima che la routine ricominci a pesare come un macigno tra scuola, palestra e impegni vari? Potreste regalarvi una giornata alla SPA e rilassarvi in piscina circondati da fiori e profumi delicati. Un vero sogno per recuperare energie e ristabilire la pace mentale. C’è chi non dovrà spendere un euro.

Bisognerebbe imporlo a sé stessi, periodicamente una giornata alla SPA per coccolarsi e prendersi cura del corpo e della mente. I centri benessere sono luoghi di pace in cui vengono proposti molti trattamenti come massaggi per ridurre lo stress, docce cromoterapia, saune, relax in piscine con acqua calda.

Quando la vita quotidiana mette a dura prova e l’ansia sale ecco che bisognerebbe concedersi delle ore alla SPA. A fine giornata ci si sentirà un’altra persona. I trattamenti, infatti, aiutano a migliorare la circolazione sanguigna, a ridurre i dolori muscolari e articolari, a favorire la rigenerazione delle cellule. Quelli su viso e corpo prevedono l’uso di ingredienti naturali come oli essenziali o estratti di erbe. Tutto questo, però, ha un costo che in alcuni casi è molto oneroso (anche 50 euro a persona).

Nessuna spesa per entrare alla SPA, ecco come fare

Per entrare alla SPA gratis basta scegliere come giorno di relax quello del proprio compleanno. Tantissimi centri benessere, infatti, concedono l’entrata gratuita nel giorno in cui si compiono gli anni. Un’interessante occasione di risparmio sia che si scelga di andare in coppia o tra amici.

Non solo, alcune SPA permettono di approfittare del vantaggio anche nei giorni immediatamente successivi al compleanno se non si dovesse riuscire ad andare in quello della propria nascita. Basterà mostrare il documento di identità e l’ingresso sarà gratuito. I trattamenti extra, però, si dovranno pagare.

Il regalo si potrà scartare a QC Terme, la nota catena di centri benessere in cui eleganza e armonia sono di casa. Condizione necessaria è che il festeggiato sia accompagnato da un pagante. Piscine, saune, idromassaggi, tutto sarà gratuito per chi compie gli anni. Anche alle Terme di Saturnia si può entrare senza pagare consentendo l’accesso a tutto il parco termale senza restrizioni.

La promozione è attiva pure nella Val d’Orcia e ad Albano Terme a cui si aggiungono offerte su pernottamenti e trattamenti SPA. Infine, segnaliamo che il compleanno si potrà passare gratuitamente anche in diversi parchi divertimento come Acquafan di Riccione, Acquafollie di Caorle o Acquavillage di Cecina.