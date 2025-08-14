L’estate è il periodo migliore per trovare lavoro in questo settore: scopri tutte le opportunità – Viagginews.com

Trova lavoro anche quanto tutti vanno in vacanza: scopri le nuove opportunità in questo settore per fare un salto di carriera.

Il mese di agosto per la maggior parte degli italiani coincide con le tanto agognate ferie, spesso attese tutto l’anno da chi lavora con ritmi frenetici. Nonostante il fuggi fuggi generale verso le località di vacanza, l’estate rappresenta un momento privilegiato per chi desidera cercare lavoro e iniziare settembre con un contratto alla mano.

Nei mesi estivi, a causa dell’organico ridotto, sono molte le aziende impegnate a cercare nuovi talenti e professionisti del settore. Per chi cerca lavoro durante il mese di agosto, difatti, la competizione può apparire meno intensa, offrendo notevoli vantaggi nella prospettiva di un inserimento con un contratto a lungo termine.

Il mercato del lavoro in Italia è in continua trasformazione anche in queste settimane di agosto, a cavallo tra la festività di Ferragosto e il rientro dalle ferie di molti italiani. In questo settore, le opportunità di carriera sembrerebbero essersi triplicate e rese disponibili per chi vuole continuare a proporre le proprie esperienze.

Opportunità di lavoro in agosto: questo settore è in crescita

Il mondo dell’arte e del turismo rappresentano due dei settori lavorativi più attivi, anche durante i mesi di pausa estiva. Artisti, modelli, designer e curatori, sono i professionisti a cui si rivolgono le recenti offerte di lavoro disponibili in tutto il territorio italiano e oltre i confini. Tra questi, è attualmente online il bando per un programma di residenza sulle performance art in Austria, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura e dall’Istituto Italiano di Cultura di Vienna.

Il Premio Vienna, giunto alla sua terza edizione, mira a sostenere gli artisti italiani nati dopo il 31 dicembre 1990, impegnati nel settore dell’arte con una mostra all’attivo. I vincitori del bando, riceveranno un borsa di studio di 1500 euro per trascorrere sei mesi in Austria per una esperienza formativa nel settore. L’Accademia di Belle Arti di Venezia, invece, ha recentemente aperto le selezioni per il reclutamento di modelli viventi con partita IVA per l’anno accademico 2025-2026.

Le figure richieste dall’Accademia saranno fondamentali per sostenere l’attività didattica dell’Ente, partecipando a lezioni di disegno, scultura e arti performative. Sempre a Venezia, l’hotel di lusso St. Regis Venice è alla ricerca di un curatore freelance per gestire le opere in mostre permanenti, tra cui i lavori di artisti del calibro di Ai Weiwei, Jaume Plensa e Julian Opie. Le opportunità lavorative rimarranno aperte fino a tutto il periodo dedicato alla Biennale.