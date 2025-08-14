Le mosche rovinano i tuoi pranzi all’aperto? Allontanale con questa pianta aromatica per tutta l’estate – viagginews.com

Le mosche sono fra gli insetti più fastidiosi in estate: ecco come le allontanerai in modo naturale con questa pianta.

Esistono piante aromatiche con proprietà medicinali e sapori intensi che usiamo in cucina per rendere più buone, profumate e saporite le nostre pietanze. Ma queste possono anche servire a respingere insetti fastidiosi come le mosche.

Non solo, ma anche per tenere lontane le zanzare che tanto ci infastidiscono quando ci intratteniamo all’aperto in estate. Inoltre, questi insetti possono anche entrare nelle nostre case, disturbando il nostro sonno o posandosi dappertutto. Ecco la pianta aromatica che le repellerà.

Come allontanare le mosche con una pianta aromatica

Le mosche possono entrare in casa in estate e darci molto fastidio oppure disturbarci mentre pranziamo all’aperto in balcone, in terrazzo o in giardino.

Per allontanarle non necessariamente dobbiamo usare prodotti commerciali da acquistare nei supermercati e nei negozi specializzati (che contengono anche sostanze che possono essere pericolose e tossiche), poiché esistono anche opzioni naturali e semplici da implementare. Una di queste consiste nel coltivare una pianta aromatica in casa, da posizionare semplicemente in un vaso: si tratta del basilico.

Questo può essere usato per arricchire ogni pietanza ma anche per allontanare gli insetti con il suo odore intenso. Coltivare il basilico in un vaso è una delle migliori opzioni naturali ed ecologiche per tenere lontane le fastidiose mosche durante la primavera e l’estate. Ciò è dovuto al suo odore che è un repellente naturale davvero potente.

Infatti, il basilico contiene una sostanza chiamata estragol che ha un carattere volatile, cioè viene diffusa nell’aria, ed è davvero un odore fastidioso per le mosche. Molte persone stanno coltivando del basilico in vaso nelle loro case proprio perché è un potente repellente naturale utile contro le mosche, ideale da posizionare in terrazzi, balconi o cortili.

Ma anche sul davanzale della finestra o in camera da letto o semplicemente vicino la porta d’ingresso della casa, il basilico sarà utile per tenere lontane le mosche. Come se non bastasse, il basilico è una piantina che ha bisogno di pochissima manutenzione: necessita solo di poca luce e di essere irrigata in modo moderato. Per il resto, quindi, va benone anche per chi non ha il pollice verde ma i vantaggi saranno tantissimi: avremo una piantina da usare per cucinare ma anche per tenere lontane le mosche.