Braciata di Ferragosto? Prova questi spiedini: sono senza carne, leggeri e profumati

La braciata di Ferragosto sarà davvero unica con questi deliziosi spiedini: non hanno carne, ma un sapore ed un profumo unico.

Con l’arrivo del Ferragosto siamo ormai al giro di boa di questa lunga e calda estate. Si tratta di un giorno diverso da tutti gli altri, in cui si andrà a festeggiare in molti Paesi, soprattutto a tradizione cristiana, l’Assunzione di Maria Vergine. Ancora oggi si tratta di una delle festività estive più sentite: molte persone sono in vacanza, e si organizzano gite, pranzi, grigliate o feste.

Uno dei modi con cui tutti preferiscono rendere unica la giornata del 15 agosto è organizzare una gustosa grigliata con amici e parenti. Si andrà ad arrostire principalmente carne e verdure, che verranno poi servite accompagnate da bibite ghiacciate. Il modo perfetto per rendere unica una giornata particolare.

Braciata di Ferragosto? Niente carne per questi gustosi spiedini

Non c’è braciata senza spiedini e non esiste Ferragosto senza una scoppiettante e sfiziosa grigliata. Tuttavia, non tutti ameranno particolarmente la carne, quindi, per proporgli un’alternativa altrettanto saporita, non c’è nulla di meglio che realizzare questi profumatissimi spiedini di salmone e lime, così buoni, che tutti li mangeranno.

Ingredienti per 4 persone:

500gr di salmone fresco in tranci (senza pelle e senza spine)

2 lime

2 cucchiai di olio extravergine d’oliva

Sale q.b.

Pepe nero q.b.

Erba cipollina o prezzemolo fresco

Rametto di rosmarino

Procedimento:

Tagliare il salmone a cubetti regolari di circa 3 cm per favorire una cottura uniforme Preparare la marinatura, quindi spremere il succo di un lime e versarlo in una ciotola con l’olio, un pizzico di sale, pepe e un po’ di erba cipollina tritata Immergere i cubetti di salmone nella marinatura, mescolare delicatamente, coprire la ciotola con pellicola trasparente e lasciare riposare in frigo per almeno 20 minuti. Comporre gli spiedini infilando i cubetti di salmone sugli stecchi di legno, alternandoli con fettine sottili di lime o verdure come zucchine e peperoni Cuocere su griglia calda o padella antiaderente, pochi minuti per lato, finché il pesce risulta dorato all’esterno ma ancora morbido all’interno.

Servire subito, decorando con scorza di lime grattugiata, un rametto di rosmarino e un filo d’olio a crudo. Ed ecco che in pochissimi minuti saranno pronti dei profumatissimi spiedini di salmone da servire durante la braciata di Ferragosto, per una serata indimenticabile.