Stop alle zanzare: con questo rimedio naturale potrai rimanere all’aperto senza preoccupazioni – Viagginews.com

Puoi dire addio alle zanzare in casa e all’esterno con questo rimedio naturale e senza controindicazioni per la salute di tutti.

Tra sole, mare e vacanze, l’arrivo del periodo estivo preannuncia altresì alcune spiacevoli situazioni, spesso causate dal sopraggiungere delle temperature alte e del tasso di umidità. Tra queste, le zanzare rappresentano senza dubbio una delle presenze meno gradite sia all’interno sia all’esterno delle proprie case.

Nelle ultime settimane, inoltre, la preoccupazione crescente per il diffondersi della febbre West Nile, ha contribuito a rendere la presenza di fastidiosi insetti particolarmente sgradita. Le zanzare portatrici del virus, infatti, possono triplicare la loro presenza rapidamente nelle aree urbane, nelle zone di campagna e in quelle paludose.

Oltre all’utilizzo dei comuni repellenti da banca, per difendersi dalla puntura di zanzara e per allontanarle è possibile ricorrere ad alcuni rimedi naturali perfetti per tuta la famiglia. Tra questi, spicca senza dubbio una soluzione particolarmente gradevole per il proprio olfatto, ideale anche per profumare le stanze di casa.

Allontana le zanzare: il rimedio naturale senza pericoli per la salute

Che sia a causa del loro ronzio o del prurito scaturito dalle punture, la presenza delle zanzare durante i mesi estivi può trasformarsi in un vero e proprio incubo. Tra i rimedi naturali più efficaci contro questi fastidiosi insetti, la menta piperita costituisce una soluzione adatta a tutta la famiglia, senza controindicazioni per la salute. L’olio profumato estratto dalle foglie della mente, difatti, risulta essere altamente sgradito per le zanzare, le quali lo eviteranno del tutto.

Il merito dell’efficacia si ricollega alla presenza di mentolo e pulegone, sostanze le quali interferiscono con il sistema olfattivo finissimo delle zanzare, rendendo difficile per loro individuare la presenza umana. Per proteggere la casa e allontanare le zanzare, basterà lasciare in infusione delle foglie fresche di menta in acqua bollente, per circa 20 minuti. Una volta raffreddato il liquido, sarà possibile inserirlo all’interno di un contenitore spray. Per un effetto ancora più potente, è possibile inserire alcune gocce di olio essenziale di menta piperita.

Quest’ultimo, può essere anche utilizzato sulla pelle, soprattutto nelle zone più esposte alla puntura di zanzara, quali braccia, gambe e piedi. Perfetto da tenere sempre in borsa, questa soluzione fai-da-te dal profumo eccezionale, può essere utilizzata ovunque per proteggersi e allontanare le zanzare velocemente.