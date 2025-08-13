Queste polpette sono deliziose anche da fredde: le ho preparate in quantità e le ho portate anche al mare

Queste non sono le classiche polpette, preparate con questa ricetta sono squisite anche fredde: senza carne, si portano in spiaggia per un pranzo leggero.

Le polpette sono tra quei comfort food che non passano mai di moda. Sono perfette in qualsiasi versione e fanno venire l’acquolina in bocca anche solo a vederle. Le adorano anche i piccini di casa, che in genere fanno sempre un po’ i capricci quando devono mangiare qualcosa che non sia di loro gradimento.

Ci sono davvero tantissime versioni da provare, a partire dalla classiche al sugo, fino ad arrivare a variante senza carne, ideali per chi segue un regime alimentare differente o semplicemente ha voglia di restare leggero. Ebbene, oggi andremo a mostrare una versione light, perfetta anche per i pranzi in spiaggia, infatti, queste polpette di zucchine sono buone anche da fredde.

Polpette di zucchine: in questa versione sono deliziose anche se si mangiano fredde

Le polpette di zucchine sono una variante sfiziosa e al tempo stesso deliziosa. Un modo diverso per mangiare le verdure, senza dover rinunciare al gusto. In questa versione sono buone anche da fredde, diventando così perfette anche per un pranzo in spiaggia diverso dal solito. Vediamo allora cosa utilizzare per preparare queste interessanti polpette.

Ingredienti per circa 18 polpette:

600 gr di zucchine

2 uova

80 gr di pecorino

80 gr di scamorza

20 gr di farina

20 gr di pangrattato

Sale

Pepe

Olio di semi di arachidi

Procedimento:

Lavare e spuntare le zucchine, tagliarle a tocchetti e farle bollire in acqua salata già bollente per 10-15 minuti; Mettere a scolare le zucchine in un colapasta, una volta tiepide, riporre le zucchine in una terrina; Aggiungere il pecorino grattugiato, le uova, sale, pepe e qualche cucchiaio di pangrattato; Amalgamare il tutto schiacciando con la forchetta, aggiungere i cubetti di formaggio e formate un impasto omogeneo; Con le mani cosparse di farina, formare delle polpette, passarle nella farina e riporle su un vassoio; Mettere le polpette di zucchine in frigo per una ventina di minuti per farle rapprendere leggermente; Far scaldare l’olio in una padella antiaderente e friggere le polpette di zucchine per 5 minuti circa o finché le polpette non risultino dorate.

Ed ecco che le polpette di zucchine sono pronte per essere servite e gustate. Andranno bene sia appena fatte, ma anche da fredde saranno altrettanto deliziose.