Questa pasta è la ricetta preferita di Lady Gaga: prepararla è davvero semplicissimo

Ricetta della pasta di Lady Gaga, ecco come prepararla, in poche semplici mosse, tutti gli ingredienti da reperire.

Avete mai sentito parlare della pasta preferita di Lady Gaga? Si tratta di un piatto semplicissimo da preparare di cui oggi vogliamo parlarvi. Sono tantissime le star che tramite interviste e i social rivelano aspetti della loro quotidianità.

A tal proposito avete mai sentito parlare della pasta preferita di Lady Gaga? Nello specifico la super star ha rivelato in alcune interviste il suo amore per il primo piatto al finocchietto, ma adesso non resta che capire come ama consumarla la cantante.

Lady Gaga e la sua pasta preferita: come preparare il primo piatto

Lady Gaga non ha mai fatto mistero delle sue radici italiane, ma nello specifico ha anche parlato della sua ricetta preferita. L’obiettivo di oggi è quello di parlarvene e capire come prepararla con pochi semplici ingredienti. Se siete pronti vi sveleremo passo dopo passo come riuscire in tutto. Ecco gli ingredienti necessari:

1 mazzo di finocchietto selvatico o in alternativa un grande finocchio;

15 pomodori freschi o 500 grammi di passata di pomodoro;

1/4 di tazza di olio extravergine d’oliva;

1 mazzetto di basilico fresco;

1 ramo di timo fresco;

2 spicchi d’aglio;

1 anice stellato;

Sale e pepe nero;

400 grammi di spaghetti chi vuole potrà anche utilizzare quelli integrali.

Formaggio grattugiato.

Dopo aver procurato tutto il necessario possiamo andare avanti e scoprire tutti i passaggi da seguire. In primis è opportuno occuparsi della preparazione del sugo, dunque, in una casseruola scaldiamo l’olio extravergine d’oliva, andiamo avanti e aggiungiamo i pomodori freschi tagliati a metà e lasciamoli cuocere, dopo circa 15 minuti procediamo schiacciandoli con una forchetta, l’obiettivo è quello di ottenere una salsa.

Subito dopo è fondamentale spezzettare il finocchietto selvatico e aggiungere tutte le spezie, adesso lasciamo cuocere per circa 60 minuti. Nel frattempo occupiamoci della cottura della pasta e, una volta pronta mescoliamo tutto insieme, alla fine aggiungiamo pepe fresco e formaggio. La nostra pasta è finalmente pronta. Come abbiamo detto la star Lady Gaga ha parlato più volte parlato di questo primo piatto. Lo si prepara in pochissimi minuti ed è adatto anche per la stagione estiva.