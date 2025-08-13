La classifica (sorprendente) delle città più belle al mondo: 3 sono italiane – viagginews.com

Girando per il mondo si può restare affascinati da innumerevoli luoghi ricchi di arte, natura e cultura, ma alcuni si distinguono per bellezza: la lista delle migliori città.

Il pianeta in cui viviamo è un concentrato di meraviglie che lo rendono unico e speciale. Saltando da una parte all’altra del mondo, è possibile imbattersi in luoghi che si differenziano uno dall’altro in maniera radicale per le loro caratteristiche.

Da quelle climatiche a quelle puramente naturali, passando per gli enormi patrimoni artistici e culturali che ogni terra custodisce. La possibilità di spostarsi in modo rapido ed efficiente grazie ai mezzi di trasporto come l’aereo, consente ogni giorno a milioni di persone di concedersi la gioia dell’esplorazione.

La scoperta è uno dei motivi motori principali che spingono le persone a viaggiare, che si tratti di destinazioni lontane o dietro l’angolo. In ogni periodo dell’anno si può selezionare un posto perfetto per la propria esperienza, ma la vasta scelta porta ancora a domandarsi: quale città raggiungere?

Il famoso brand internazionale di viaggi Travel + Leisure ha cercato di dare una risposta con la World’s Best Awards 2025. Basandosi sui più importanti parametri di valutazione di un viaggio dal punto di vista dei turisti, ha potuto stilare una lista delle città più belle del mondo. Ben tre posti spettano all’Italia, ma non sono quelli che tutti potrebbero immaginare.

La lista delle città più belle al mondo secondo la World’s Best Awards 2025

Un tempo si usava il passaparola, oggi per ricevere informazioni dettagliate e recensioni di viaggio ci si rivolge ad internet. Quale migliore voce dunque, se non quella degli utenti di Travel +Leisure? L’azienda ha chiesto loro di valutare le città del mondo sulla base di alcuni fattori: il cibo, la cultura, la cordialità, lo shopping, le attrazioni e il rapporto qualità-prezzo.

A primeggiare sul podio si trovano rispettivamente: San Miguel de Allende in Messico, Chiang Mai in Thailandia e Tokyo in Giappone. Ed ancora, la classifica procede con Bangkok, Jaipur (India), Hoi An (Vietnam), Città del Messico, Kyoto, Ubud (Bali) e Cuzco (Perù) nella Top 10.

Per gli italiani però, sorge spontaneo domandarsi se le bellezze nostrane siano comprese in questa importante selezione. Una buona notizia c’è: basta raggiungere l’undicesima posizione per trovare una meraviglia d’Italia. Questo posto prestigioso spetta a Firenze, che continua ad ammaliare i visitatori con la sua storia e i suoi capolavori artistici.

Roma Capitale dunque, con le sue rovine dal fascino eterno, ha dovuto cedere il passo al capoluogo toscano, piazzandosi ad un buon diciottesimo posto. Le sorprese però, non sono finite. Per i turisti internazionali si torna in Toscana ad attribuire il terzo riconoscimento in terra italiana.

Al ventitreesimo posto, subito dopo Mendoza in Argentina, si classifica la bellissima Siena. Anche in questo caso, si parla di un perfetto connubio tra cultura, edifici storici risalenti al Medioevo, vivacità e preparazioni culinarie eccezionali realizzate nelle classiche trattorie.