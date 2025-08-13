Con il polpettone di patate cena risolta e tutti soddisfatti: la ricetta del buonumore

Gli amanti delle patate saranno più che soddisfatti di provare un delizioso polpettone che ha il tubero come protagonista.

Vi diamo un’idea per la cena, una ricetta da segnare e conservare per proporla quando si vuole preparare qualcosa di buono, semplice e che mette tutti d’accordo. Le patate si possono cucinare in tanti modi diversi, ma questo polpettone è qualcosa di diverso e super gustoso.

Le patate non solo sono buone, sono anche ricche di nutrienti essenziali. I tuberi sono fonte di energia e micronutrienti, di fibre, vitamine e minerali. Rafforzano le difese immunitarie e producono collagene. Si può scegliere tra tre varietà di patate, rosse, bianche e gialle. Le prime hanno una buccia ricca di antiossidanti, un indice glicemico più basso e sono ricche di potassio.

Le patate bianche contengono vitamine e minerali e hanno un indice glicemico medio-alto. Infine, le patate gialle hanno un alto contenuto di carboidrati, fibre e carotenoidi. Sono le più utilizzate in cucina. Si possono preparare tante ricette, semplici e più complesse. Patate fritte, al forno, il gateau di patate, le crocchette e il polpettone di patate.

Le patate usatele per preparare il polpettone con questa ricetta

In base all’uso culinario e alle esigenze nutrizionali individuali si sceglierà un tipo di patata piuttosto che un altro. Bianche per purè e gnocchi, rosse per insalate e piatti leggeri, gialle per le patate arrosto o preparazioni che non richiedono l’aggiunta di molti grassi. Come detto quelle gialle sono le più utilizzate in cucina e vanno bene anche per preparare il polpettone.

INGREDIENTI

700 grammi di patate

2 uova

2 cucchiai di parmigiano

pangrattato

prezzemolo tritato

prosciutto cotto

formaggio a fette.

PREPARAZIONE

Lessate le patate, sbucciatele e schiacciatele con lo schiacciapatate. Unite un uovo, il parmigiano, pangrattato e il prezzemolo. Mescolate fino a quando l’impasto sarà compatto. Preparate un uovo sodo. Stendete l’impasto su un foglio di carta da forno. Dategli una forma rettangolare e aggiungete il prosciutto cotto, il formaggio a fette e un uovo sodo tagliato a fettine. Aiutandovi con la carta forno formate un polpettone. Cospargetelo di pan grattato e mettetelo in una teglia precedentemente unta con un po’ d’olio. Infornate a 200° per 25/30 minuti.

Questa la ricetta da cui partire ma si può personalizzare togliendo l’uovo se non piace, ad esempio, e aggiungendo altri ingredienti come i pomodorini oppure sostituendo il prosciutto cotto con dadini di salale. Portate il polpettone in tavola con un contorno di rucola e la cena sarà pronta.