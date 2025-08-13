Automobilisti nel mirino del Grande Fratello, multe fino a 18 mila euro: basta una foto

Cambiano le regole sui comportamenti incivili degli automobilisti, per una foto si rischia di pagare fino a 18 mila euro di multa.

Stretta sui guidatori incivili, se verranno beccati a commettere infrazioni come gettare una cartaccia dal finestrino riceveranno una multa da 18 mila euro. Si fa sul serio, il Grande Fratello è autorizzato a riprendere e scattare foto a testimonianza del comportamento da condannare.

In una società civile non ci sarebbe bisogno di sottolineare l’ovvio ma purtroppo la maleducazione è dilagante e i comportamenti incivili accadono ogni giorno sotto i nostri occhi. Da qui la decisione di introdurre regole e sanzioni che agiscano come deterrenti perché dove buon senso, educazione e rispetto non sono presenti è necessario che qualcuno imponga dei limiti.

Dovremmo vergognarci ma è così. Non si sa mai dove possano arrivare le intenzioni dell’uomo e perciò è bene stabilire dei paletti. Leggere nelle istruzioni del frigorifero “Non mettere bambini all’interno” sembra una presa in giro per l’intelligenza umana ma, forse, per arrivare a scriverlo è accaduto realmente. Per quanto riguarda gli automobilisti in strada se ne vedono di tutti i colori. Qualcosa, però, potrebbe cambiare.

Le nuove regole per gli automobilisti

Le telecamere intelligenti saranno in grado di riprendere comportamenti incivili e scattare foto documentando infrazioni. Video e immagini saranno prove che accuseranno gli automobilisti. L’obiettivo è ridurre al minimo la sporcizia urbana. Tolleranza zero verso chi butta cartacce a terra, bottigliette o mozziconi di sigaretta.

Chi verrà beccato tramite il sistema di video sorveglianza sarà identificato dalle Autorità e riceverà una sanzione alquanto onerosa. Non serve che la contestazione sia immediata, potrà arrivare anche a distanza. Tutto questo è già in vigore dal 9 agosto 2025. Le telecamere riprenderanno chi corre, chi guida senza assicurazione, chi parcheggia in doppia fila e chi getta rifiuti dal finestrino come stabilito dal DL 116/25.

Nessun Agente dovrà fermare subito il guidatore, i filmati delle telecamere intelligenti saranno prove a carico dell’accusato e la verbalizzazione dell’infrazione potrà essere successiva all’evento. Il verbale arriverà a casa dell’automobilista e l’importo della multa sarà molto alto.

Per un fazzoletto o un mozzicone di sigaretta la sanzione arriverà a 1.188 euro. Per un sacchetto di rifiuti, una lattina o una bottiglia di vetro l’ammenda avrà importo variabile tra 1.500 e 18 mila euro in base alla gravità del reato. C’è una questione di sicurezza pubblica in ballo oltre che di decoro e civiltà. Una sigaretta accesa può provocare un incendio.