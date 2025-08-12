Preparati all’arrivo dell’autunno con questa bevanda: fai il pieno di energia e vitamine – Viagginews.com

Accogli l’arrivo dell’autunno con questa bevanda e fai il pieno di vitamine: la ricetta gustosa e fai-da-te per stare bene.

Per gli amanti dell’autunno, le ultime settimane di agosto coincido con l’inizio di un countdown verso i primi giorni di settembre. Stagione dei colori caldi e della filosofia del coziness, l’autunno evoca atmosfere suggestive, serate intorno al camino, abiti comodi e lunghe passeggiate nella natura.

Nonostante la bellezza di questa stagione, il cambio repentino tra l’estate e l’arrivo dei primi freddi, può contribuire al sopraggiungere dei primi malanni. Raffreddori, mal di testa, dolori muscolari e articolari costituiscono i primi sintomi legati ad uno stress del corpo spesso sottovalutato e non supportato.

In questo casi, difatti, è fondamentale contribuire alla salute del proprio organismo introducendo vitamine e nutrienti essenziali per il supporto delle difese immunitarie. Questa bevanda, in particolare, può aiutare a preparare il proprio corpo già a partire dalle ultime settimane del mese di agosto.

Prepara le difese immunitarie all’autunno: prova questa bevanda

Oltre alle sempreverde spremuta di agrumi, grande classico delle colazioni e delle merende di tutto il mondo, alcune bevande possono rivelarsi un vero e proprio toccasana per l’organismo. Tra queste, spicca uno smoothie perfetto da gustare in estate con ghiaccio e ideale per preparare il corpo all’arrivo delle prime settimane d’autunno. Basterà frullare verdure quali barbabietola, carota, cavolo nero con la propria frutta estiva preferita, come melone, anguria, mango e pesca.

La combinazione tra le vitamine delle verdure e quelle della frutta, contribuiranno a creare una bevanda perfetta per fare il pieno di tutto quello che occorre all’organismo per proteggersi in modo attivo. Non solo, se bevuta regolarmente, questo smoothie è in grado di restituire una carica di energia ottimale per concludere l’estate nel migliore dei modi e accogliere l’autunno con grande vitalità. Per chi ha acquisito una buona abbronzatura, inoltre, la presenza della carota all’interno della bevanda aiuterà a mantenere il colore della pelle a lungo.

Si tratta di una bevanda ricchissima di vitamine C e B, ideali per incrementare e potenziare le difese immunitarie del corpo in modo del tutto naturale. La barbabietola, inoltre, contiene una grande quantità di vitamina K, perfetta per mantenere in salute le ossa anche durante i mesi in cui l’assenza del sole può abbassare i livelli di vitamina D.