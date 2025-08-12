Non lasciare che gli insetti rovinino le tue sere d’estate: prova questo metodo e te ne sbarazzi subito

Gli insetti in estate rovinano le tue serate? Basta provare questo rimedio fai da te e in un solo colpo te ne sbarazzi subito.

Uno degli aspetti positivi dell’estate è la possibilità di poter passare più tempo all’aperto, quella voglia di libertà e di vivere ogni giorno fino in fondo. Inoltre, con le temperature leggermente più fresche di sera, non c’è cosa migliore che organizzare qualche serata in compagnia, magari sfruttando terrazzi e balconi di casa.

Tuttavia, una piacevole serata può trasformarsi in un vero incubo a causa di tutti quegli insetti che in estate non mancano mai. Zanzare, api, vespe, moscerini e mosche, sono solo alcuni dei piccoli esserini capaci di dare un fastidio non indifferente. Ecco perché sarà importante trovare qualche rimedio capace di tenerli lontani.

Con questo metodo naturale gli insetti non rovineranno più le sere d’estate

Anche se in commercio esistono tantissimi repellenti per poter tenere lontani gli insetti dalla propria casa, è bene ricordare che si tratta pur sempre di prodotti chimici e par tale motivo dovranno essere usati con estrema cautela, soprattutto se in casa ci sono animali o bambini. Fortunatamente, esiste un efficace rimedio naturale capace di allontanare gli insetti senza alcuna fatica.

Ma come funziona questo rimedio fai da te? La prima cosa che si dovrà procurare è una bottiglia vuota di plastica e tagliarla a metà. Dopodiché si andrà a prendere dello zucchero, del lievito e dell’acqua. Mettere quindi, a bollire l’acqua con lo zucchero per alcuni minuti, poi lasciar raffreddare. Versare questo composto nella parte inferiore della bottiglia tagliata, evitando di riempirla troppo per lasciare lo spazio all’imbuto superiore.

A questo punto aggiungere il lievito, avendo cura di non mescolarlo con la miscela

Capovolgere la parte superiore come imbuto e sigillare con nastro adesivo, così che l’ingresso resti invitante per gli insetti ma impossibile da percorrere al contrario. Coprire i lati con un materiale scuro e posizionare la trappola in un angolo buio e umido del balcone, dove le zanzare tendono a radunarsi. In questo modo, gli insetti verranno attirati dal profumo dello zucchero e una volta entrare non riusciranno più ad uscire. Per ottenere un effetto maggiore, si potranno creare anche più di una trappola e finalmente le sere d’estate non saranno più rovinate dagli insetti.