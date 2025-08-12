Fettine di vitello al pompelmo, un secondo di carne estivo veloce da preparare

Prepariamo le fettine di vitello al pompelmo, un secondo di carne delicato e veloce da preparare. Una ricetta estiva top.

Il pompelmo può dare sapore a diverse preparazioni. Questo frutto della famiglia degli agrumi pur essendo pungente e aspro si combina alla perfezione con numerosi ingredienti. Basta aggiungere un pizzico di zucchero per renderlo più dolce ma spesso non ce n’è nemmeno bisogno.

Il pompelmo apporta benefici all’organismo e si può mangiare in ogni momento della giornata. Basta solo scegliere il modo in cui lo si vuole gustare. Si può aggiungere all’insalata di avocado e lime, ad esempio, per avere un gusto fresco e mangiare un pasto salutare. Da provare anche il merluzzo in salsa di agrumi o i bicchierini di mele e pompelmo come fine basto raffinato e dissetante.

Inserire il pompelmo nella dieta significa introdurre nell’organismo vitamine, fibre, potassio e antiossidanti dalla potente azione protettiva. I nutrienti sostengono la salute immunitaria, cardiovascolare e metabolica. L’azione drenante e depurativa aiuta a contrastare le ritenzione idrica e favorisce l’eliminazione delle tossine. Inoltre il pompelmo ha proprietà antinfiammatorie e migliora l’aspetto della pelle. Bisogna fare attenzione, però, alle interazioni farmacologiche. Ad esempio, con alcune piccole anticoncezionali il succo di pompelmo non si deve bere.

Prepariamo le fettine di vitello al pompelmo

In assenza di controindicazioni si può consumare mezzo pompelmo o un pompelmo al giorno ossia 150/250 grammi di polpa. Per la nostra ricetta estiva serviranno 2 metà di frutto esotico. Le fettine di vitello al pompelmo sono un secondo che non appesantisce. Perfette per l’estate quando le alte temperature possono togliere la voglia in mangiare la carne. In una dieta equilibrata si deve inserire nell’alimentazione controllando la qualità, la quantità e il tipo di carne da mangiare.

INGREDIENTI

12 fettine sottili di vitello

2 metà di pompelmo

pinoli

farina

bacche di pepe rosa

menta

olio evo

sale.

PREPARAZIONE

Tagliate a metà e spremete il pompelmo Prendete le fettine di vitello e infarinatele. Prendete una padella, mettere due cucchiai di olio e rosolate velocemente le fettine. Voltatele, aggiungete un cucchiaio di pinoli, sale e rosolate. Sfumate con il succo di pompelmo e aggiungete 5/6 bacche di pepe rosa schiacciate con il coltello mettendo la lama dal lato piatto. Abbassate il fuoco e sfumate per 2 minuti. Spegnete e mettete le fettine nei piatti.

Per completare la preparazione sopra ogni fettina durante l’impiattamento aggiungete alcuni spicchi di pompelmo rosa pelato a vivo e delle foglioline di menta. Oltre al gusto anche l’estetica sarà eccellente.