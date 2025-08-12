A pochi passi da Roma esiste il paese delle fiabe, un borgo che fa sognare i bambini e non solo

A mezz’ora di auto da Viterbo c’è un borgo conosciuto come il Paese delle fiabe. Un piccolo centro abitato in cui i murales la fanno da padroni.

Tra i borghi più belli d’Italia merita sicuramente una visita Sant’Angelo, nel viterbese. Un piccolo centro abitato conosciuto come il Paese delle fiabe perché qui a farla da padroni sono i murales legati al leggendario e fantastico mondo delle fiabe che permettono al visitatore di catapultarsi in un mondo magico.

Perdersi per le stradine di un borgo e avere l’impressione di essere immersi in una fiaba. È quello che succede quando si visita borgo Sant’Angelo nel Lazio il Paese delle fiabe appunto. Un borgo che si trova a solo mezz’ora di auto da Viterbo e a 20 minuti da Civita di Bagnoregio -la città che muore; un luogo incantato che è stato recuperato grazie alla realizzazione di murales a tema fiabesco.

Il primo fu quello di Alice nel paese delle meraviglie realizzato su due facciate di un’abitazione del borgo. Una scelta non casuale che racconta anche le motivazione della nascita di questo progetto: dare nuova linfa vitale ad un borgo che si stava spopolando del tutto. Senza modificare nulla delle abitazioni, ma aggiungendo colori e scene ben note del mondo delle favole si è creato un circolo virtuoso che ha permesso a Sant’Angelo di ripopolarsi, con l’apertura di bar, ristoranti e case vacanze.

Borgo Sant’Angelo, il paese che catapulta nel mondo delle fiabe

Dal 2017, anno di avvio del progetto, Sant’Angelo è diventato un vero e proprio museo a cielo aperto. Passeggiato per le sue stradine in salita è possibile ammirare le scene che hanno reso celebri le fiabe e i personaggi del mondo incantato: da Cappuccetto Rosso -opera di Vera Bugatti riconosciuta nel 2021 tra le 25 migliori opere mondiali dalla piattaforma Street Art cities- alla Piccola fiammiferaia, ma anche Peter Pan, il Gatto con gli stivali, Mary Poppins e Pocahontas.

Il bello è che i murales si trovano ad ogni angolo del paese, basta incamminarsi per lasciarsi incantare da queste immagini. Oltre 50 le opere che compongono questo museo a cielo aperto e non solo murales, ci si imbatte anche in bassorilievi, edicole, mosaici, sculture ed installazioni che rendono Sant’Angelo davvero unico nel suo genere.

La visita al borgo dura all’incirca due ore, ma può essere anche un buon punto di appoggio e partenza per visitare tutta la zona del viterbese che nasconde tante piccole chicche imperdibili.