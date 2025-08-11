Uno dei giardini più belli d’Europa si trova proprio in Italia: fai ancora in tempo ad andarci – viagginews.com

In Italia, è presente uno dei giardini più belli d’Europa. Tutti dovrebbero visitarlo. Si tratta di una meta impossibile da lasciarsi sfuggire. Grandi e piccini ne resteranno affascinati.

L’Italia è una tra le mete preferite dai turisti. Anche se è più piccola di tanti altri stati, può vantare bellezze che vanno oltre ogni limite. I suoi paesaggi sono meravigliosi, le città d’arte hanno molto da raccontare e le cose, in estate, si trasformano tra i luoghi più gettonati.

Forse, non tutti lo sanno ma, nel nostro paese, è presente uno dei giardini più belli d’Europa. È stato The Guardian a consigliarlo nella sua lista. In effetti, si tratta di un posto magico, da cui è difficile stare lontano. In estate, in particolare, diventa irresistibile.

In Italia c’è uno dei giardini più belli d’Europa: tutti dovrebbero visitarlo

L’Italia è ricca di meraviglie. Il sistema economico, spesso, viene criticato. Dal punto di vista artistico, storico e naturalistico, tuttavia, ha ben pochi rivali. Ci sono posti unici nel loro genere, in grado di regalare tantissime emozioni. Basta metterci piede per sentirsi subito meglio. The Guardian ha stilato una classifica dei giardini più belli d’Europa.

Stando a quanto riportato, uno di questi si troverebbe proprio in Italia. Si sta parlando dell’Orto Botanico di Brera a Milano. Ha un’estensione di 5.000 mq e presenta due laghetti davvero fantastici. La vegetazione è ricca e ci sono piante provenienti da diverse parti del mondo.

Le sue origini sono antichissime e, un tempo, veniva usato come luogo di meditazione. È meraviglioso passeggiare tra i fiori e immergersi nella bellezza della natura. In città, dopotutto, non ci sono molti luoghi simili per ammirare le piante. Le persone sono abituate a cascate di cemento, parcheggi e centri commerciali.

Per visitare il giardino non c’è bisogno di acquistare alcun biglietto. L’ingresso è gratuito, anche se bisogna rispettare alcune regole. I cani non sono ammessi, non si può mangiare all’interno e le sigarette sono vietate. Il verde deve essere preservato e, di conseguenza, non si possono calpestare le aiuole e raccogliere i fiori. Le piante velenose sono contrassegnate da un apposito avviso. Di conseguenza, è necessario fare attenzione a non toccarle, ne vale della propria sicurezza.

In alcuni periodi dell’anno, vengono anche organizzate delle visite guidate. Tutte le informazioni si trovano sul sito ufficiale dell’orto. Basterà tenere sotto controllo la sezione dedicata alle news o iscriversi alla newsletter. In questo caso, la prenotazione è d’obbligo e potrebbero esserci dei costi aggiuntivi.