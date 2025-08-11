TikTok lancia il Chopped Italian Sandwich: ecco la ricetta per preparare in casa il nuovo trend

Su TikTok è diventato virale il cosiddetto Chopped Italian Sandwich e ti farà piacere conoscere la ricetta per poterlo replicare a casa. Sui social è diventato un trend a tutti gli effetti ed andiamo a vedere come bisogna fare.

I social nella nostra vita stanno diventando sempre di più centrali nelle nostre vite in maniera del tutto inevitabile. In qualche modo tutto passa da lì ed hanno un peso specifico davvero enorme perché il discorso fin qui fatto coinvolge ogni singolo aspetto della nostra esistenza. Dalla vita sociale, ovviamente, fino ad arrivare al lavoro. In tal senso, uno degli argomenti maggiormente di tendenza negli ultimi anni è rappresentato senza ombra di dubbio dal cibo, dal momento che si tratta di un qualcosa che, ciascuno con i propri gusti, mette tutti d’accordo.

In questo discorso TikTok sta diventando assolutamente centrale, dal momento che rappresenta, probabilmente, tra tutti i social network quello maggiormente utilizzato e di tendenza. E tra i trend recenti che sta letteralmente spopolando su questa piattaforma non possiamo non annoverare, sempre nel mondo del food, il cosiddetto Chopped Italian Sandwich. Creato da un content creator americano ed è davvero super, super gustoso. Proprio per questo motivo abbiamo pensato di segnalare alla tua attenzione quella che è la ricetta per poterlo realizzare. Ecco come bisogna fare.

Ricetta Chopped Italian Sandwich: ecco tutti gli ingredienti della ricetta

Andiamo a vedere quali sono gli ingredienti che dovrai procurarti per poterlo realizzare.

4 panini del tipo tipo hoagie roll o sub roll (vale a dire quelli dalla forma allungata), ma possiamo utilizzare anche delle baguette od una ciabatta ;

(vale a dire quelli dalla forma allungata), ma possiamo utilizzare anche delle baguette od una ciabatta 3 tazze di lattuga del tipo iceberg;

del tipo iceberg; 5 fette per ciascun panino di salame , prosciutto cotto o mortadella , a seconda del salume che vogliamo impiegare;

, o , a seconda del salume che vogliamo impiegare; altrettante fette di provolone, oppure mozzarella o provolone piccante . Insomma, massima libertà anche in questo caso;

o . Insomma, massima libertà anche in questo caso; mezza cipolla rossa ;

banana pepper q.b;

50 grammi di peperoni sott’aceto ;

50 grammi di cetriolini sott’aceto.

Per quanto riguarda il condimento, avremo bisogno di quattro cucchiai di maionese, due cucchiai di olio evo, due cucchiai di aceto di vino rosso, un cucchiaino di origano, basilico e timo e poi sale e pepe quanto basta. Questa, invece, la preparazione: