Sai che esiste un app per trovare il perfetto compagno di viaggio? Provala e quest’estate non parti da solo

Esiste il compagno di viaggio perfetto? Sì, ma probabilmente non è nella cerchia di amici e per trovarlo forse bisogna usare un’algoritmo.

Da qualche anno a questa parte una nuova frontiera del turismo, che piace sempre di più a giovanissimi e non solo, sono i viaggi di gruppo. Perché viaggiare in solitaria sarà anche bellissimo, ma condividere l’esperienza di viaggio probabilmente lo è di più. M ala società cambia e sempre più single si ritrovano a dover fare i conti con amici e familiari impegnate in altre tipologie di viaggi e vacanze, e allora che fare? Magari cercare il compagno di viaggio perfette attraverso un app potrebbe essere la soluzione.

E se sono sempre di più le agenzie che offrono pacchetti per viaggi di gruppo pensati proprio per single o per chi non sa con chi viaggiare, è vero anche che stanno spopolando anche le applicazioni che permettono di trovare il compagno di viaggio perfetto.

In questo modo, se non si ha nessuno conoscente o amico che condivide la stessa passione per i viaggi o per determinate tipologie di viaggio si può andare a cercare uno sconosciuto che in poco tempo diventerà il buddy perfetto con cui partire.

App di viaggio, a quali affidarsi per il match perfetto

C’erano una volta le app di dating, oggi però a quelle si preferiscono le applicazioni che permettono di trovare il compagno di viaggio perfetto con fare i bagli e partire all’avventura.

Si tratta di app pensate proprio per i viaggiatori solitari ma che da soli non vogliono partire. Attraverso queste app è possibile organizzare il viaggio, ma soprattutto trovare compagnie e sentirsi al sicuro.

Tra queste le più utilizzate sono: MeeTravel che, oltre a permettere nuove conoscenze, funge anche da base per organizzare viaggi o uscite monotematiche. Travello, invece, è un vero e proprio social; la più grande community di viaggiatori al mondo. Pensata per connettere i viaggiatori, permette di prenotare esperienze di viaggio, conoscere nuove persone e condividere esperienze.

Ma il compagno di viaggio si può trovare anche una volta arrivati a meta e allora con Withlocals si può scegliere l’host che si preferisce e farsi guidare da questo a scoprire la cultura, le tradizioni e i luoghi del Paese o città che si visita.

Più improntata alla ricerca dell’anima gemella è invece TourBar che mette in contatto single di tutto il mondo e partire per destinazioni scelte insieme. Infine, si segnala anche TripGiraffe anche quest’app/sito permette di connettere migliaia di persone in giro per il mondo e trovare il compagno di viaggio perfetto.