Sai che esiste un app per trovare il perfetto compagno di viaggio? Provala e quest’estate non parti da solo

di

Esiste il compagno di viaggio perfetto? Sì, ma probabilmente non è nella cerchia di amici e per trovarlo forse bisogna usare un’algoritmo.

Da qualche anno a questa parte una nuova frontiera del turismo, che piace sempre di più a giovanissimi e non solo, sono i viaggi di gruppo. Perché viaggiare in solitaria sarà anche bellissimo, ma condividere l’esperienza di viaggio probabilmente lo è di più. M ala società cambia e sempre più single si ritrovano a dover fare i conti con amici e familiari impegnate in altre tipologie di viaggi e vacanze, e allora che fare? Magari cercare il compagno di viaggio perfette attraverso un app potrebbe essere la soluzione.

Ragazzi che salgono su un pullmann
Sai che esiste un app per trovare il perfetto compagno di viaggio? Provala e quest’estate non parti da solo -viagginews.com

E se sono sempre di più le agenzie che offrono pacchetti per viaggi di gruppo pensati proprio per single o per chi non sa con chi viaggiare, è vero anche che stanno spopolando anche le applicazioni che permettono di trovare il compagno di viaggio perfetto.

In questo modo, se non si ha nessuno conoscente o amico che condivide la stessa passione per i viaggi o per determinate tipologie di viaggio si può andare a cercare uno sconosciuto che in poco tempo diventerà il buddy perfetto con cui partire.

App di viaggio, a quali affidarsi per il match perfetto

C’erano una volta le app di dating, oggi però a quelle si preferiscono le applicazioni che permettono di trovare il compagno di viaggio perfetto con fare i bagli e partire all’avventura.

gruppi in cima a collina
App di viaggio, a quali affidarsi per il match perfetto -viagginews.com

Si tratta di app pensate proprio per i viaggiatori solitari ma che da soli non vogliono partire. Attraverso queste app è possibile organizzare il viaggio, ma soprattutto trovare compagnie e sentirsi al sicuro.

Tra queste le più utilizzate sono: MeeTravel che, oltre a permettere nuove conoscenze, funge anche da base per organizzare viaggi o uscite monotematiche. Travello, invece, è un vero e proprio social; la più grande community di viaggiatori al mondo. Pensata per connettere i viaggiatori, permette di prenotare esperienze di viaggio, conoscere nuove persone e condividere esperienze.

Ma il compagno di viaggio si può trovare anche una volta arrivati a meta e allora con Withlocals si può scegliere l’host che si preferisce e farsi guidare da questo a scoprire la cultura, le tradizioni e i luoghi del Paese o città che si visita.

Più improntata alla ricerca dell’anima gemella è invece TourBar che mette in contatto single di tutto il mondo e partire per destinazioni scelte insieme. Infine, si segnala anche TripGiraffe anche quest’app/sito permette di connettere migliaia di persone in giro per il mondo e trovare il compagno di viaggio perfetto.

Gestione cookie