Ricette sfiziose con il cetriolo, una ricarica di benessere!

Con il cetriolo è possibile preparare tante ricette sfiziose che sono una ricarica di benessere per il proprio corpo.

Il cetriolo è un ortaggio estivo fresco e saporito, povero di calorie e ricco di vitamine e sali minerali. Consigliato nelle diete e per depurare il corpo di solito si fa ad insalata ma ci sono tante altre ricette gustose da provare per variare e provare nuovi sapori. Ricette semplici che vi sorprenderanno.

Comprare i cetrioli significa prendersi cura del proprio organismo. Bisogna scegliere quelli giusti, freschissimi, facendo attenzione alla consistenza, al colore vivo della buccia e all’assenza di macchie o zone giallastre. Le estremità devono essere belle sode e l’intero ortaggio duro al tatto.

Solitamente si mangia crudo con olio, sale e pepe ma si presta a tante altre preparazioni. I benefici, come detto, sono numerosi. Aiuta a prevenire la ritenzione idrica, i gonfiori e la cellulite. Favorisce il senso di sazietà e favorisce il corretto funzionamento dell’intestino. In più i cetrioli sono ricchi di antiossidanti che proteggono le cellule dai danni dei radicali liberi.

Provate queste 3 ricette con il cetriolo: sono gustosissime

Iniziamo da una delicata e raffinata tartare di cetrioli, avocado e gamberi. I gamberi vanno sgusciati e puliti e cotti. I cetrioli tagliati a dadini per 3/4 e a striscioline per la parte restante. La polpa di avocado si taglia a dadini e si irrora di succo di limone per poi unirla ai cetrioli e al cipollotto tritato finemente.

Il condimento è fatto di olio, limone, qualche goccia di tabasco e sale. Si unisce il tutto il un barattolo con tappo a vite e si scuote con vigore. La salsina va poi versata nella ciotola con le verdure per poi creare la tartare in un tagliapasta con bordo foderato dalle strisce di cetriolo.

Gustosissima, poi, l’insalata di pollo con cetrioli e menta. Si condisce con acqua profumata portata ad ebollizione di rosmarino, alloro, timo, pepe e aceto balsamico. Il pollo si immerge in questa acqua per la cottura (circa 15 minuti a fuoco medio). I cetrioli vanno tagliati a cubetti e fatti insaporire in un pentolino con olio, acqua, aglio e menta spezzettata, sale e pepe. Unite cetrioli e pollo e l’insalata è pronta.

Infine, per un secondo sfizioso dal sapore deciso preparare gli involtini di pesce spada, polpa di melone e bastoncini di cetriolo. Su ogni fettina di carpaccio di pesce spada si sistemano un mazzetto di bastoncini e il melone. Si aggiunge un poco di peperoncino, e un’emulsione con olio, limone e sale. La marinatura deve durare almeno 30 minuti al fresco.