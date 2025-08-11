Non fare mai queste cose in spiaggia: potresti rischiare una multa salatissima – Viagginews.com

Stai per trascorrere la giornata in spiaggia? Se non vuoi rischiare di ricevere una multa salata non devi fare queste cose.

Il mese di agosto, attendo tutto l’anno, per molti coincide con il trasferimento verso località di mare, dove poter trascorrere intere giornate in spiaggia in compagnia di amici e famiglia. Tra sabbia, sole e acque cristalline, le giornate in spiaggia sono un concentrato perfetto di divertimento, di relax e di spensieratezza.

Il relax, tuttavia, non sempre è facilmente concesso in spiaggia, soprattutto quando si parla di località balneari particolarmente affollate di turisti. Alcuni atteggiamenti scorretti, difatti, possono incidere negativamente sull’esperienza degli altri bagnanti, causando irritazione e insoddisfazione in chi vuole trascorrere del tempo di qualità.

Nonostante la popolarità di certe abitudini in spiaggia, è facile incorrere in alcune gravi conseguenze, spesso sottovalutate o non attenzionate dai più. Alcuni atteggiamenti irrispettosi, difatti, possono sfociare in salatissime sanzioni amministrative, in grado di trasformare la propria vacanza in un vero e proprio incubo.

Stop a questi atteggiamenti in spiaggia: rischi gravi multe

Durante il periodo estivo, le spiagge libere sono aperte a tutti i cittadini e in quanto tali rappresentano alcuni dei luoghi pubblici più popolosi della stagione. Nonostante la situazione di svago e divertimento, la spiaggia richiede l’osservazione di alcune buone norme, alla base di un comportamento rispettoso e civile nei confronti degli altri bagnanti. La mancata osservanza delle regole, in alcuni casi, può sfociare nel pagamento obbligatorio di sanzioni molto salate.

Tra gli atteggiamenti da evitare assolutamente in spiaggia, l’inquinamento e gli schiamazzi rappresentano alcune delle norme più gravi e meno osservate dai cittadini. Abbandonare sulla sabbia bottiglie di plastica, mozziconi di sigarette, sacchetti e altri oggetti personali, coincide con uno dei reati ambientali più gravi e più costosi. Anche il rumore eccessivo, tra cui l’uso di altoparlanti, la riproduzione di musica ad alto volume e le urla, possono sfociare in sanzioni amministrative costose.

Nonostante la popolarità di alcune attività ludiche, giocare a palla e colpire un bagnante può tradursi facilmente in una denuncia e nel conseguente pagamento di una multa a seconda del danno arrecato all’individuo. Le ordinanze comunali, spesso, stabiliscono i luoghi e gli orari in cui è possibile praticare attività di questo tipo, senza incorrere in conseguenze per se stessi e per i bagnanti.