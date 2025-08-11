Il contorno di melanzane alla mediterranea mi ha lasciato senza parole: semplice ma dal gusto sorprendente!

Semplice e gustoso, questo contorno di melanzane alla mediterranea stupirà anche i palati più esigenti.

Mai sottovalutare l’importanza di un buon contorno, può esaltare il pasto o rovinarlo! Se volete avere un successone e portare in tavola qualcosa di veramente squisito restando nella semplicità dovete provare le melanzane alla mediterranea. Pochi ingredienti che insieme regaleranno un’esplosione di sapori.

In Italia la suddivisione del pasto è un’abitudine tramandata nel tempo a cui difficilmente si rinuncerebbe. L’antipasto, il primo, il secondo, il contorno e il dessert sono fasi indispensabili per sentirsi appagati. Naturalmente il pranzo o la cena completi di ogni fase si riservano ai giorni festivi mentre nella quotidianità l’abitudine generale è mangiare la pasta al pranzo mentre a cena carne, pesce, uova.

Ciò che raramente manca è un contorno che spesso funge anche da piatto unico abbinato alle bruschette, ad esempio. Tra i contorni più classici le patate al forno, gli spinaci saltati in padella, l’insalata mista e i peperoni arrosti. Si possono creare tante varianti diverse più sfiziose e originali oppure restare nella semplicità pur puntando sul gusto. È quello che accade con le melanzane alla mediterranea.

Come si preparano le melanzane alla mediterranea

Le melanzane sono versatili e si prestano a svariate preparazioni in cucina. Questo ortaggio ha proprietà diuretiche e drenanti, è ricco di fibre che permettono di controllare il colesterolo e a regolarizzare l’intestino. Le melanzane si cucinano in diversi modi, grigliate, fritte, al forno, in umido.

La parmigiana di melanzane è uno dei piatti più gustosi che non stanca mai in ogni sua versione regionale. Oggi prepariamo qualcosa di diverso a dimostrazione del fatto che per realizzare piatti buonissimi non serve passare ore in cucina.

INGREDIENTI

1 chilo di melanzane

300 grammi di pomodorini ciliegini

capperi,

olio

sale

aglio.

PREPARAZIONE

Tagliate le melanzane a tocchetti e mettetele su una leccarda da forno rivestita di carta da forno. Cuocetele a 180°. In alternativa potete anche friggerle. In una padella mettete i pomodorini tagliati a metà con uno spicchio d’aglio e poco olio. Salate e fate cuocere a fuoco vivace per 5 minuti. Aggiungete una manciata di capperi e mescolate. Aggiungete le melanzane a dadini, aggiungete un po’ d’olio e fate insaporire per qualche minuto. Spegnete il fuoco, versate le melanzane alla mediterranea in una ciotola e aggiungete qualche foglia di basilico.

Servite tiepido o freddo per accompagnare altre preparazioni. Il consiglio è di abbrustolire qualche fettina di pane e adagiarvi sopra il contorno. Sarà una vera sorpresa per il palato.