Dolori cervicali e lombari al mare, attenzione a cosa scegli: sdraio o lettino

Spiaggia e relax vanno a braccetto. Quando si soffre di dolori cervicali e lombari però il riposo può diventare difficile. Bisogna saper scegliere tra sdraio e lettino.

Recarsi in spiaggia e scegliere tra sedia, sdraio e lettino non è qualcosa da sottovalutare. Soprattutto se si soffre di dolori cervicali e/o lombari.

Onde evitare emicranie fastidiose e colpi della strega, è importante capire quale sia la soluzione migliore per mantenere una postura corretta.

Sedia, sdraio o lettino: cosa scegliere se soffri di dolori cervicali e/o lombari

La spiaggia non offre certo poltrone ergonomiche. È importante quindi scegliere bene tra le varie opzioni. Ognuna presenta dei pro e dei contro. Generalmente si può richiedere una sedia, una sdraio oppure il tradizionale lettino. Qual è la migliore? Dipende a quale problematica posturale dovete prestare attenzione:

sdraio: la percezione della comodità della sdraio dura circa un’oretta, dopodiché si iniziano ad avvertire i primi dolori. Questo perché la colonna vertebrale lombare va in cifosi – ovverosia si curva verso l’esterno, creando una “gobba” temporanea –, il peso grava così sull’osso sacro e sui dischi intervertebrali. Non è indicata per chi possiede delle ernie lombari e per chiunque sia soggetto a soffrire di schiena dolente. Per limitare i danni, si può mettere un cuscinetto alla base, così da ridimensionare la portata della cifosi. Non è però la soluzione più funzionale;

lettino : per sdraiarsi, sonnecchiare e prendere il sole è perfetto. Il discorso cambia se volete leggere un libro o curiosare sulla schermata dello smartphone. Si potrebbe infatti incurvare eccessivamente la zona cervicale , portando in tensione collo e trapezi. Il rischio di una bella emicrania da contratture è dietro l’angolo. È importante non sollevare troppo la testiera del lettino e prestare attenzione a non utilizzare eccessivamente i muscoli delle spalle e dell’area cervicale. Per chi ha questi problemi, leggere sul lettino non è una grande idea;

sedia: sicuramente non consente di rilassarsi come la sdraio e il lettino, tuttavia è quella più indicata per mantenere una postura corretta. Se avete qualche attività da svolgere, come sfogliare il giornale oppure guardare una serie tv sul telefonino, la sedia è la risposta a tutti i vostri problemi.

La scelta dipende chiaramente da ciò che volete fare in spiaggia: la sdraio è da evitare in ogni caso, il lettino è ottimo per dormire e prendere il sole, mentre la sedia è indicata per svolgere attività pratiche e di intrattenimento.