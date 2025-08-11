Botulino, perché fa tanto paura in questi giorni? Di cosa si tratta e a cosa prestare attenzione

Botulino, torna la paura tutto quello che c’è da sapere in merito, tutti i dettagli e soprattutto a cosa prestare attenzione.

Come ben sappiamo in questi giorni si è tornati a parlare di botulismo. I recenti casi che hanno visto al centro Cosenza, dove appunto un uomo di 52 anni è deceduto dopo aver consumato un panino con broccoli e salsiccia presso un food truck. Altre 9 persone sono rimaste intossicate dallo stesso cibo.

Non finisce qui perché anche in Sardegna durante una sagra di paese sono stati registrati 8 intossicati. Nello specifico, in questo caso, al centro dell’attenzione è finita una polpa di avocado contaminata. Tutto quello che c’è da sapere e come difendersi dal botulismo per riuscire anche a proteggersi dalle intossicazioni alimentari.

Botulino cosa c’è da sapere in merito? Tutti i dettagli

Il botulino è una tossina prodotta dal batterio Clostridium botulinum, quest’ultima potrebbe contaminare gli alimenti, di conseguenza se vengono ingeriti potrebbe provocare una grave intossicazione. Il botulismo è appunto la malattia causata dalla presenza della tossina botulinica. Si tratta di una patologia molto rara, ma che potrebbe diventare potenzialmente letale.

È bene sapere che gli alimenti andrebbero conservati in modo appropriato, dunque, è bene eliminare la causa che potrebbe fare crescere il batterio. Va anche precisato che le contaminazioni più pericolose riguardano gli alimenti conservati e che sono di produzione casalinga. Andiamo al focus è tra gli alimenti associati al botulismo troviamo funghi, pomodori e peperoni. Ma non finisce qui, anche i prodotti conservati sott’olio, come ad esempio melanzane, olio, zucchine e aglio possono essere estremamente a rischio.

Ovviamente, nessun rischio per gli alimenti freschi, dopo le ultime notizie è anche opportuno capire quali sono i sintomi da intossicazione, va detto in primis che l’intossicazione da botulismo si manifesta a distanza di diverse ore, questa tossina potrebbe danneggiare la trasmissione nervosa. I primi sintomi, il più delle volte vengono sottovalutati e troviamo vomito, diarrea, nausea e dolori addominali. Nei casi più gravi si potrebbe manifestare anche paresi facciale e insufficienza respiratoria.

Il primo trattamento riguarda l’utilizza di antitossine. Non è mica finita perché i pazienti necessitano anche di un supporto respiratorio in ospedale. Va inoltre ricordato che il trattamento se avviato tempestivamente, risulta essere efficace, ma attenzione per guarire del tutto potrebbero essere necessari settimane e mesi.