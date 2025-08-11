Bonus più alti ai single: chi ha i figli adesso riceve meno di chi non ne ha, polemiche per le nuove cifre

Un bonus fa scoppiare una polemica non di poco conto dal momento che risulta essere più alto per i single che per coloro i quali hanno dei figli e quindi devono affrontare maggiori spese. Andiamo a vedere nel dettaglio che cosa sta succedendo.

La situazione nel Paese in termini economici è a dir poco delicata, dal momento che, ormai è palese, la nostra economia è completamente stantia e la situazione non sembra riuscire a cambiare. In tal senso, a riprova di quanto detto fino a questo momento c’è il fatto che non sono gli stipendi non crescono, ma addirittura in alcuni casi sono stati registrati dei cali preoccupanti. Non è un caso il fatto che ormai uno degli elementi caratterizzanti della politica nostrano siano i tanti bonus che di tanto in tanto vengono elargiti. Questo a livello statale, a livello regionale ed anche comunale.

Ovviamente si tratta di misure che non sempre raccolgono pareri e consensi unanimi. Spesso, al contrario, finiscono per spaccare in due l’opinione pubblica. Come è successo, in termini di effetti, al bonus in questione. Questo perché, nel caso specifico, risulta essere molto più vantaggioso per chi è single che per coloro i quali hanno una famiglia più numerosa. E questo, in maniera del tutto inevitabile, ha fatto sollevare un polverone non di poco conto. Analizziamo insieme da dove nasce questa polemica.

Bonus più alto per i single che per le famiglie numerose: scoppia la tensione

Sono ovviamente tante le misure che vengono messe a disposizione dai vari enti per provare a concedere alle famiglie un sospiro di sollievo in una situazione così opprimente in termini economici. Nello specifico, il bonus a cui stiamo facendo riferimento è il cosiddetto “Bonus Energia 2025” posto in essere dal Comune di Benevento. Per usufruire di questo bonus occorre essere residenti nel Comune da 12 mesi, avere la cittadinanza o un regolare permesso di soggiorno e un ISEE che non superi i 12.451,09 euro.

Inoltre bisogna che l’utenza domestica sia intestata a chi fa domanda per questo beneficio, ed inoltre serve che non percepisca un Assegno di Inclusione superiore a 600 euro. L’importo varia in base al numero di persone che vivono nell’abitazione: 250 euro per chi vive da solo, 350 euro per famiglie da due persone, 450 per tre e 550 per quattro o più membri. Quindi i single risultano essere tra i più avvantaggiati da questo sostegno economico e questo ha sollevato non poche polemiche. Anche perché, essendo soli, è plausibile che consumino di meno in termini di energia.

