Vacanze a Settembre? Ecco 5 città stupende da visitare in autunno: spendi meno e ti diverti

Se anche tu, come molti quest’anno, hai optato per le vacanze a settembre, vediamo 5 città stupende da visitare in autunno a prezzi ragionevoli.
Non è un modo di dire: le vacanze settembrine sono davvero le migliori e chi può permettersi di prendere ferie a inizio autunno fa benissimo ad approfittarne. A settembre il clima è più gradevole, non si deve lottare con la massa dei turisti e tutto costa pure meno.
Il problema, talvolta, è decidere dove andare. Se si va in località turistiche si rischia di trovare gli stabilimenti balneari che hanno già chiuso la stagione mentre si si decide di visitare qualche città d’arte, bisogna tenere conto del clima: nessuno vorrebbe passare tutte le vacanze con l’ombrello aperto.
Ci sono 5 città, in particolare, che danno il meglio di sé proprio a settembre, a cavallo tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno. Si tratta di 5 città a dir poco bellissime e dove le cose da fare di sicuro non mancano. Inoltre, essendo ormai finita la stagione prettamente turistica si spenderà meno anche per trovare un volo e un alloggio.
Ecco le 5 migliori città da visitare a settembre
Se hai optato per le vacanze a settembre per spendere un po’ meno o per evitare la solita calca di turisti e il caldo afoso di luglio e agosto, vediamo insieme quali sono le 5 migliori città da visitare in questo periodo per unire cultura, relax e divertimento.
- Stoccolma. Settembre è il mese perfetto per vedere la capitale della Svezia: il clima non è ancora rigido e ci sono molte ore di luce per fare lunghe passeggiate e goderti la città. Non mancano musei, gallerie e luoghi d’interesse culturale e la cucina, sebbene diversissima dalla nostra, è assolutamente deliziosa e da provare.
- Oxford. La Gran Bretagna è bella sempre ma è in autunno che tira fuori il meglio di sé ed emerge tutto il suo fascino pittoresco. Evita Londra, sempre troppo affollata e caotica e punta su Oxford dove potrai visitare i college storici ma anche i pub di fine ‘700. Non è vero che la cucina inglese non esiste: prova il loro salmone o il loro roast beef e la loro apple pie e vedi se poi non ti ricredi.
- Atene. Da evitare a luglio e agosto per il clima e anche per la quantità di turisti ma assolutamente da visitare a settembre. Da non perdere i monumenti storici e i quartieri caratteristici.
- Coblenza. Questa cittadina tedesca è il luogo ideale per gli amanti delle escursioni. Tantissimi i luoghi di interesse ma soprattutto tanto verde e tanta natura in cui rilassarsi facendo lunghe passeggiate.
- Siviglia. Anche in questo caso si tratta di una città che è meglio visitare a settembre piuttosto che in estate. Piazze, chiese e tantissime stradine caratteristiche da esplorare a piedi e poi una cucina tipica che è una meraviglia.