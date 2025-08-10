Vacanze a Settembre? Ecco 5 città stupende da visitare in autunno: spendi meno e ti diverti

Se anche tu, come molti quest’anno, hai optato per le vacanze a settembre, vediamo 5 città stupende da visitare in autunno a prezzi ragionevoli.

Non è un modo di dire: le vacanze settembrine sono davvero le migliori e chi può permettersi di prendere ferie a inizio autunno fa benissimo ad approfittarne. A settembre il clima è più gradevole, non si deve lottare con la massa dei turisti e tutto costa pure meno.

Il problema, talvolta, è decidere dove andare. Se si va in località turistiche si rischia di trovare gli stabilimenti balneari che hanno già chiuso la stagione mentre si si decide di visitare qualche città d’arte, bisogna tenere conto del clima: nessuno vorrebbe passare tutte le vacanze con l’ombrello aperto.

Ci sono 5 città, in particolare, che danno il meglio di sé proprio a settembre, a cavallo tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno. Si tratta di 5 città a dir poco bellissime e dove le cose da fare di sicuro non mancano. Inoltre, essendo ormai finita la stagione prettamente turistica si spenderà meno anche per trovare un volo e un alloggio.

Ecco le 5 migliori città da visitare a settembre

Se hai optato per le vacanze a settembre per spendere un po’ meno o per evitare la solita calca di turisti e il caldo afoso di luglio e agosto, vediamo insieme quali sono le 5 migliori città da visitare in questo periodo per unire cultura, relax e divertimento.