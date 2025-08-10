Questa è la Regione meno visitata d’Italia, ma ha laghi incastonati tra i monti, cascate e città a picco sulle scogliere

È la regione più sottovalutata d’Italia per questo lontanissima dal turismo di massa eppure ha tante bellezze naturalistiche e non da offrire.

Quando si pensa a viaggiare nel nostro Paese la mente corre subito alle città d’arte Roma, Firenze, Venezia, Napoli, al mare e alle spiagge belle di Puglia, Sicilia o Sardegna e poi ci sono le attrazioni montane della Valle d’Aosta o del Veneto, i parchi naturalistici del centro Italia di Abruzzo e Umbria e così via. Insomma la mente corre appunto un po’ a tutte le regioni che compongono il nostro Bel Paese, tutte eccetto una che, notoriamente, “non esiste”.

Sì, stiamo proprio parlando del Molise, piccola regione che a dispetto di quanto si dica o si pensi è uno scrigno prezioso di luoghi da visitare e ammirare. È però la Regione più sottovalutata d’Italia, sicuramente la meno visitata, ma questo oggi in un mondo fatto di overtourism può essere un vantaggio, diventando la meta perfetta per chi vuole visitare senza ritrovarsi nel caos dei tursisti.

Perché in quel Molise che non esiste di luoghi da ammirare ce ne sono, tra laghi dalle acque limpidissime a cascate che ricordano scenari fiabeschi, passando borghi medievali ed affacciati sul mare.

Cosa vedere in Molise, itinerario per un weekend

La prima tappa non può che essere il Lago di Castel San Vincenzo (foto in alto, ndr), bacino idrico artificiale che si trova nella valle del fiume Volturno. Il lago è stato creato negli anni Cinquanta per scopi idroelettrici; si caratterizza per la presenza di acqua cristalline di un bellissimo colore turchese alimentate dai torrenti della Montagna Spaccata.

Una volta arrivati si può visitare l’omonimo paese che ospita il complesso monumentale dedicato a San Vincenzo, l’Eremo di San Michele e le cascate del Volturno. Non può mancare una visita al lago stesso dov’è possibile fare anche il bagno.

Da qui ci si sposta verso le cascate di Carpinone, uno degli scenari naturalistici più belli del Molise. Siamo nella provincia di Isernia e proprio dal centro del paese partono i diversi sentieri, per lo più accessibili a tutti, che portano alle cascate. Nel giro di pochi minuti si è rapiti dallo scroscio dell’acqua delle cascate che si trovano immerse nella natura e che regalano uno scenario fiabesco.

Il secondo giorno si può far tappa a Larino, piccolo paese conosciuto per il suo olio di oliva Gentile, ma soprattutto per essere la “piccola Roma” per via dell’area archeologica ai piedi del centro storico che custodisce i resti di un anfiteatro romano appunto, affiancato dall’antico foro e dalle terme. Per chi preferisce la costa, invece, si consiglia una visita ai borghi e paesi sul mare: la più famosa Termoli ma anche Campomarino, luoghi in cui ci si può imbattere facilmente nel fenomeno dei trabocchi.

Il terzo giorno tappa a Oratino, uno dei borghi considerati tra i più belli di Italia. Qui non può mancare una visita alla Chiesa di Santa Maria di Loreto, al Palazzo Ducale ma soprattutto al terrazzo del Belvedere Calise dove la vista è mozzafiato.

Ultima tappa alla piccola Lourdes ovvero il Santuario di Maria Santissima dell’Addolorata a Castelpetroso in provincia di Isernia. La basilica non solo ricorda la più famose francese, ma secondo la tradizione qui la Madonna è apparsa a due pastorelle.