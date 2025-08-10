Non la solita insalata di riso: in questa versione è ancora più gustosa, basta aggiungere un solo ingrediente

La classica insalata di riso lasciamola agli altri, noi ci aggiungiamo questo ingrediente e la rendiamo ancora più deliziosa: provare per credere.

L’insalata di riso è uno di quei grandi classici che in estate non manca mai. Fresca, gustosa e anche facile da fare, è perfetta quando si ha voglia di qualcosa di buona, ma che non richiede lunghi tempi di cottura. Inoltre, essendo un piatto che va gustato freddo, potrà anche essere preparato in anticipo, un modo in più per ottimizzare i tempi.

Ci sono tantissime versioni tra cui provare e che permettono l’unione degli ingredienti più disparati. A partire dalla versione classica che tutti conosciamo benissimo e che spesso ci portiamo anche in spiaggia, fino ad arrivare a versioni che prevedono l’aggiunta di ingredienti più particolari. Ebbene, per oggi, vogliamo mostrarvi una variante davvero gustosa e che si sposta un po’ dalla solita insalata di riso.

Insalata di riso, con questo ingrediente diventa ancora più gustosa

Se amate i sapori esotici, allora non potete lasciarvi scappare questa ricetta. Senza particolari difficoltà andremo a preparare una squisita insalata di riso venere con salmone. Un primo piatto fresco, sano e facile da preparare, per mangiare con gusto anche in spiaggia o in ufficio.

Ingredienti per 4 persone:

200 g di riso venere

150 g di pomodorini

1/2 avocado

100 g di mais

100 g di salmone affumicato

1 fascetto di rucola

Sale

Pepe

Olio di oliva

Procedimento:

Cuocere il riso venere in una pentola di acqua bollente già salata Una volta al dente, scolare e lasciare raffreddare Nel frattempo prendere l’avocado, pulirlo e tagliarlo a fette Lavare la rucola e fare lo stesso anche con i pomodorini che poi andranno tagliati a metà Dividere il salmone in pezzetti, scolare il mais, poi mettere tutti gli ingredienti preparati in precedenza in una boule di vetro capiente Una volta freddo, aggiungere anche il riso Infine mettere anche l’avocado fatto a pezzetti Quindi, condire con sale, pepe e olio, mescolare e fare riposare in frigo per almeno 30 minuti

Ed ecco che il riso venere con salmone è pronto per essere servito e gustato. In alternativa al riso venere potrà essere usato anche il classico, il risultato sarà delizioso lo stesso. Se dovesse avanzare, si potrà conservare in frigo, in un contenitore ermetico, per un paio di giorni.