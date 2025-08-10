Nella borsa del mare non deve mai mancare, risparmierai tanti soldi in autunno!

Nella borsa del mare non bisogna dimenticare di mettere un prodotto che permetterà di risparmiare molti soldi.

Il mare in estate è qualcosa di irrinunciabile per tante persone. Sabbia fine, scogli, acqua turchese, le onde che si infrangono sulla riva, non c’è nulla di più bello di aspettare il tramonto in spiaggia. Il mare, però, va vissuto con consapevolezza e qualche strategia per non rovinare l’esperienza.

Nell’antichità si guardava al mare con timore e riverenza. Solo nel ‘700 la storia è cambiata e in Gran Bretagna sono nate le vacanze al mare come fenomeno culturale. Certo l’idea di andare in spiaggia inizialmente era molto diversa, si andava vestiti solo per godere dell’aria di mare per rinvigorire il corpo. Poi pian piano l’evoluzione.

Dobbiamo arrivare al 1872 per avere il primo stabilimento balneare in Italia a Viareggio. Diversi anni dopo copiarono l’esempio Rimini, Livorno, Lido di Venezia. Il vero boom esplose negli anni ’50 e ’60. Oggi le spiagge in estate sono affollate e luoghi in cui – svestiti – si pratica beach volley, surf, windsurf, si affittano sup e pedalò. Divertimento e relax a tutto spiano ma le indicazioni dei dermatologi sono chiare, la pelle va protetta. Anche i capelli aggiungiamo noi.

Ecco cosa dovete mettere nella borsa nel mare

Il sole abbronza la pelle donandole sensualità e nascondendo i difetti. Il problema è che i raggi solari possono essere dannosi per la pelle e causare serie patologie. La crema ad alta protezione è fondamentale, soprattutto per il viso. Andrebbe messa ogni paio d’ore e dopo aver fatto il bagno. Sappiamo tutti, dunque, che la crema solare in borsa non deve mai mancare.

Il sole e l’acqua salata, però, rovinano anche i capelli. Li indeboliscono, li rendono meno lucenti e forti. Quando si sta in spiaggia, dunque, è bene proteggerli e il modo suggerito dai parrucchieri è molto semplice. Basta prendere uno spruzzino pulito e creare una maschera idratante fai da te molto semplice ma efficace. Si deve riempire lo spruzzino con l’acqua e aggiungere la maschera idratante (né troppa né poca) per i capelli per poi agitare bene.

Questo prodotto spruzzato sui capelli quando si sta al mare idraterà la chioma evitando che appaia spenta e debole. Sarebbe consigliato prima di applicare la soluzione di sciacquare i capelli con l’acqua dolce per togliere la salsedine. Mai più al mare senza se volete capelli morbidissimi e bellissimi d’aspetto.