Estate a Milano: gli eventi per divertirsi ogni giorno anche senza mare – Viagginews.com

Se trascorri l’estate a Milano non puoi perdere questi eventi: divertiti ogni giorno in compagnia di amici e famiglia.

Che sia per lavoro, per motivi personali o per un periodo di difficoltà economica, trascorrere l’estate in città può rivelarsi una situazione comune a molte persone. Complici i molteplici impegni di lavoro anche in agosto, a Milano l’estate non sempre coincide con un momento di vacanze e di fuga dal centro della città.

L’estate milanese, caratterizzata dal caldo afoso e dai numerosi turisti in giro per il centro, può trasformarsi in un’esperienza piacevole e divertente anche per chi rimane. Tra i monumenti e i musei sempre visitabili, le palestre attrezzate, le piscine e i parchi dove trovare refrigerio, l’estate a Milano emana il suo fascino anche a chi sogna le spiagge dorate di una località balneare.

Per animare ancora di più le giornate torride di questo agosto, non mancano gli eventi da poter vivere gratuitamente e in compagnia di amici e famiglia. Dagli appuntamenti diurni in centro città, fino agli eventi notturni più esclusivi, il mese di agosto a Milano può rivelarsi molto più entusiasmante e divertente del previsto.

Vivi la tua estate a Milano: gli eventi da non perdere

Gli appuntamenti e gli eventi attesi a Milano durante il mese di agosto sono diversi e tutti adatti alle singole esigenze dei visitatori. Anche in estate, sono tanti i musei i quali rimarranno aperti, tra cui la Pinacoteca di Brera, il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia, la Fondazione Prada e il Museo del Novecento. Dal 20 al 24 agosto, l’Idroscalo di Milano tornerà ad ospitare i Campionati Mondiali di canoa velocità e paracanoa, competizioni ad alto tasso di adrenalina le quali potranno essere seguite anche dagli appassionati.

I cinefili rimasti in città, inoltre, potranno immergersi nella magia del cinema all’aperto con degli spot localizzati in più punti della città: dal Palazzo Reale, fino al Chiostro dell’Incoronata e a CityLife. Fino al 10 settembre, invece, sarà possibile seguire la rassegna nel Cortile delle Armi del Castello Sforzesco, giunta alla sua tredicesima edizione. Non mancheranno i concerti, gli spettacoli teatrali e gli incontri culturali.

Fino al 27 agosto, il festival I-Days, diventato celebre per la presenza di popstar internazionali, ospiterà quest’anno anche Post Malone. Per chi vuole fuggire dalla città per qualche ora, Il cascinetto vicino Crema, è pronto ad ospitare i suoi visitatori per un esclusivo aperitivo in mezzo alla natura per ricaricarsi e stare subito meglio.