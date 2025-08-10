C’è un borgo in Italia che è un vero e proprio un set cinematografico a cielo aperto: resterete senza parole

Arrampicato sulle ripide pareti di uno sperone roccioso esiste un paese fantasma che ricorda uno spaventoso set cinematografico; e, in effetti, proprio qui sono stati girati diversi film.

Basilicata, a soli 50 km da Matera esiste un’altra città fatta di sassi ma per motivi diversi. Il centro storico di questo borgo è stato completamente abbandonato e le rovine dei palazzi che furono lo hanno rose un’attrazione turistica nonché il set perfetto per il cinema.

Stiamo parlando di Craco, piccolo borgo che si trova nella zona collinare che precede l’Appennino Lucano, a 390 msl. Proprio qui, nella parte più alta della collina che si trova il centro storico di questo borgo le cui origini sono molte antiche; le prime tracce delle origini di Craco sono alcune tombe risalenti al VIII secolo a.C., probabilmente si trattava di coloni greci insidiatisi nella zona che cercavano di sfuggire alla malaria che in quel periodo piegò la zona.

Il borgo è però diventato famoso, suo malgrado solo, solo negli anni Sessanta del secolo scorso, quando a causa di una frana le abitazioni andarono distrutte e la popolazione si è spostata più giù, dando vita alla parte nuova del borgo dove ancora oggi vivono circa 500 abitanti.

Proprio lo spopolamento è i ruderi della parte vecchia di Craco hanno reso famoso il borgo, rendendolo un dei luoghi attrattivi della Basilicata nonché uno dei set cinematografici più amati, dai registi italiani e non.

Craco il borgo cinematografico. Come visitarlo

Nel corso dei decenni l’aspetto selvaggio e spettrale di Craco lo hanno reso un set cinematografico praticamente naturale e qui sono state girate diverse pellicole da Cristo si è fermato a Eboli di Francesco Rosi, Ninfa Plebea di Lina Werthmuller ma anche Nativity di Catherine Hardwicke, Big Quastion con Daniel Crag e Giancarlo Giannini o i più italiani Basilicata Coast to Coast di Rocco Papaleo o Ci vediamo domani con Enrico Brignano.

In assoluto però il film più famoso che ha visto Craco come set cinematografico è stato il famosissimo La Passione di Cristo di Mel Gibson, girato per lo più a Matera ma che ha avuto qualche scena anche a Craco.

Il borgo è visitabile ma non accessibile al turismo fai da te. Trattandosi ancora di un paese con edifici pericolanti e inagibili, per visitare Craco bisogna affidarsi alle visite guidate che sono organizzate dal Centro visite in località Craco Pescheria. La visita dura circa un’ora e mezza e permette di passeggiare tra i ruderi del borgo fantasma ma anche di conoscerne la storia oltre ammirare il paesaggio caratterizzato dai calanchi quel fenomeno geomorfologico di erosione del terreno che ha poi anche causato la frana che ha reso famosa Craco.