Viaggi in aereo, i dati parlano chiaro: queste sono le peggiori compagnie europee con cui volare – viagginews.com

Una recente analisi sulle compagnie aeree europee ha rivelato dati sorprendenti: ecco quali sono le peggiori secondo i criteri di qualità del viaggio.

Prenotare online approfittando della migliore offerta, preparare la valigia, recarsi in aeroporto con qualche ora d’anticipo ed effettuare tutti i dovuti controlli ed il check-in. Azioni di routine che sono entrate a far parte ormai da anni nella quotidianità di molte persone.

Questo perché l’aereo continua ad essere uno dei mezzi preferiti dai viaggiatori, che traggono giovamento dalla velocità di spostamento e dai prezzi competitivi. Volare per raggiungere la propria destinazione però, significa anche accettare norme piuttosto rigide, oltre che mettere in conto un margine di rischio.

Fortunatamente in Europa la sicurezza è al primo posto. I voli sono sempre meno pericolosi, ma nonostante ciò la qualità complessiva del viaggio potrebbe non essere delle migliori. Di recente il portale tedesco di analisi della soddisfazione dei passeggeri Flightright, ha stilato una classifica delle peggiori compagnie aeree del continente.

Per farlo si è basato su alcuni criteri fondamentali, che spaziano da ritardi e puntualità a possibilità di rimborso. Come affrontano dunque, le difficoltà di fronte alle quali può trovarsi un viaggiatore? Non sempre nel migliore dei modi. La top 3 riserva molte sorprese.

La classifica delle peggiori compagnie aeree d’Europa

Cosa rende l’esperienza di un passeggero soddisfacente e agevole? Sono queste le domande che si sono poste gli analisti di Flightright, che hanno cercato di individuare i punti cruciali per la valutazione delle compagnie aeree.

I fattori analizzati per l’anno 2024 infatti, sono stati: l’assistenza clienti nel caso di disagi e disservizi, la soddisfazione dei viaggiatori a seguito delle richieste di rimborso e la precisione negli orari. I dati hanno fatto emergere una top 3 negativa sorprendente.

Con un punteggio di 2,48 su 5 si aggiudica il primato di peggiore compagnia aerea d’Europa la finlandese Finnair. Ad influire sono state le lamentele sui lunghi tempi d’attesa o le assenze di risposte ai reclami, come anche i frequenti scioperi e imprevisti.

A seguire al secondo posto, la Vueling spagnola con 2,52 punti su 5 e al terzo, con 2,58 punti su 5 la Ryanair irlandese. Nonostante i vantaggi che provengono dalle tariffe low cost, queste compagnie non hanno conquistato il gradimento dei passeggeri. Sono molte altri però, i nomi europei che si sono fermati ad un punteggio inferiore a 3.

Al quarto posto si trova la EasyJet del Regno Unito, con un punteggio di 2,68 su 5, seguita dalla KLM dei Paesi Bassi con 2,72. Ancora nel Regno Unito si aggiudica invece il sesto posto la British Airways, mentre il settimo spetta alla Wizz Air in Ungheria.

Pare infine, che il giudizio dei viaggiatori sia tutt’altro che positivo per la Condor in Germania e la Swiss Air Line in Svizzera. Chiude questa amara top 10 la Turchia, che con la sua Turkish Airlines riesce ad ottenere appena 2,80 punti su 5. Per scoprire la migliore tra le meno gradite bisogna arrivare al ventesimo posto in classifica, conquistato dalla tedesca Discover Airlines con i suoi 3,33 punti.