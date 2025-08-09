Rendi speciali le tue vacanze con un giro in mongolfiera: ecco dove farlo in Italia – viagginews.com

Fare un giro in mongolfiera rappresenta una delle esperienze più elettrizzanti che si possono vivere in vacanza. Ecco dove è possibile farlo in Italia.

Ci sono persone che, in vacanza, si accontentano di visitare una città o un piccolo borgo e altre che, al contrario, vogliono vivere esperienze più emozionanti. Non esiste un modo giusto di viaggiare. Ognuno deve assecondare le proprie esigenze. Ad ogni modo, gli amanti dell’avventura non possono assolutamente lasciarsi sfuggire un giro in mongolfiera.

Ovviamente, non è come viaggiare in aereo. Le emozioni sono molto più intense e anche le sensazioni che si provano sono differenti. Non bisogna andare all’estero perché, anche in Italia, ci sono diversi luoghi che permettono di fare ciò. Divertimento, emozioni e stupore sono assicurati.

Volare in mongolfiera, si può fare anche in Italia: ecco dove andare

Il desiderio di volare in mongolfiera non deve restare solo un sogno. In Italia, è possibile trasformarlo in realtà. Non ci sarà niente di meglio che sollevarsi da terra a bordo di un enorme pallone colorato. L’esperienza è intensa e indimenticabile. Una volta scesi, sicuramente, verrà subito voglia di salirci di nuovo. L’altezza consente anche di osservare paesaggi meravigliosi e di percepire il vento in modo completamente nuovo.

Molte persone non ne sono a conoscenza, ma è possibile farlo anche in Italia. Questo rende le cose molto più semplici. Ovviamente, prima di prenotare, si consiglia di raccogliere tutte le informazioni relative alla prenotazione, ai costi e al regolamento da rispettare.

Ecco dove vivere questa meravigliosa avventura:

Mondovì , in provincia di Cuneo, in Piemonte: questo luogo viene considerato come la capitale italiana della mongolfiera. Una volta decollati, si avrà una visione splendida sulle Langhe, sul Monte Rosa e sulle Alpi Marittime

, in provincia di Cuneo, in Piemonte: questo luogo viene considerato come la capitale italiana della mongolfiera. Una volta decollati, si avrà una visione splendida sulle Langhe, sul Monte Rosa e sulle Alpi Marittime San Colombaro al Lambro , in provincia di Milano, in Lombardia: si avrà una visione estesa della campagna lombarda, dei campi coltivati e delle città d’arte

, in provincia di Milano, in Lombardia: si avrà una visione estesa della campagna lombarda, dei campi coltivati e delle città d’arte Bevagna , in provincia di Perugia, in Umbria: solitamente, si parte molto presto e si può assistere anche al gonfiaggio del pallone

, in provincia di Perugia, in Umbria: solitamente, si parte molto presto e si può assistere anche al gonfiaggio del pallone Paestum , in provincia di Salerno, in Campania: il viaggio consente di ammirare dall’alto il parco archeologico e la costa del Cilento

, in provincia di Salerno, in Campania: il viaggio consente di ammirare dall’alto il parco archeologico e la costa del Cilento Centuripe, in provincia di Enna, in Sicilia: la bellezza dei borghi e delle colline spiccherà come non mai. Sotto le luci dell’alba sarà impossibile non emozionarsi

Non bisogna dimenticare che le condizioni meteorologiche sono fondamentali. Non tutte le giornate si prestano bene all’esperienza. Per questo motivo, è meglio sapere in anticipo come annullare la prenotazione e come funziona la politica dei rimborsi.