Il segreto per dormire comodamente anche in treno? Nessuno te lo ha mai detto (finora) – viagginews.com

Chi ti ha detto che viaggiare in treno = nottataccia? Nulla di più sbagliato. L’importante è conoscere il segreto per dormire comodamente, che sto per svelarti proprio in questo momento.

Dormire bene in treno sembra un’impresa impossibile: sedili scomodi, rumori continui, luci fastidiose, gente che sale e scende. Eppure c’è chi riesce a farlo e il motivo è semplice: conoscono i segreti che sto per dirti.

Ebbene sì, dormire come un ghiro è possibile anche in treno e persino su un semplice regionale. L’importante è sapere come fare. Continua a leggere e ti dirò tutto.

Dormire come un ghiro in treno: basta che fai queste cose

La prima regola è scegliere il posto giusto. Se possibile prenota un posto vicino al finestrino, lontano da porte automatiche o toilette. Se non ci sono prenotazioni perché è un regionale, beh, chi prima arriva meglio alloggia. Cerca di arrivare prima e di scegliere il posto migliore. Se trovi un posto doppio tutto per te, usalo come mini-letto da viaggio: appoggiati al finestrino, gambe sollevate, zaino come poggiapiedi.

Crea un piccolo spazio personale anche nei treni affollati. Come? Metti lo zaino davanti a te, sistema la giacca come copertina, poggia la testa contro il finestrino o su un cuscino gonfiabile. Se ti senti al sicuro e comodo ti rilasserai molto più in fretta.

Se il tuo corpo capisce che è ora di dormire, dormirai anche in movimento. Per riuscirci, è importante evitare la caffeina e gli snack zuccherati prima del viaggio: stimolano il sistema nervoso e ostacolano il rilassamento.

Prima di chiudere gli occhi, può aiutarti ascoltare una playlist rilassante o un podcast dai toni bassi e monotoni, ideali per calmare la mente. Anche un’app di meditazione o respirazione può fare la differenza, soprattutto se funziona offline. Infine, stabilire una routine pre-sonno è altrettanto di grande aiuto.

3 errori da evitare per dormire tranquillo in treno

Fino a questo momento abbiamo visto cosa devi fare, ma c’è anche qualche cosa che NON devi fare se vuoi dormire comodamente in treno. Sono errori grossolani che tutti commettono almeno una volta.

Prima di tutto, non lasciare oggetti di valore in vista o lontano dal tuo controllo: tienili sempre con te, magari in una tasca interna o vicino al petto, così potrai rilassarti senza ansie. Ricorda anche di non aspettarti un sonno profondo come quello di casa: accetta che sarà un riposo “di transizione”, ma comunque prezioso per ricaricarti.

Infine, silenzia lo smartphone o attiva la modalità aereo. Una vibrazione improvvisa o una notifica può svegliarti proprio nel momento in cui stavi per scivolare nel sonno.