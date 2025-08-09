Ecco dove non andare in vacanza: città super costose e sopravvalutate

Se anche tu, come molti, hai deciso di non viaggiare ad agosto ma di posticipare le vacanze, evita accuratamente questi posti: costano un botto e sono decisamente sopravvalutati.
Agosto 2025 verrà ricordato come il mese in cui la maggior parte degli italiani non ha fatto vacanze. I prezzi di voli, alberghi, lettini e ombrelloni sono stati un fortissimo disincentivo e tante famiglie hanno preferito rinunciare o posticipare a settembre/ottobre. Del resto agosto non è l’unico mese per viaggiare e di certo non è il migliore.
Se anche tu, quindi, come molti, non sei ancora partito e hai deciso di rimandare le tue vacanze e magari non hai nemmeno ancora bene le idee chiare sulla tua destinazione, ti suggerisco vivamente di evitare determinati posti: non solo costano un mucchio di soldi ma sono anche sopravvalutati rispetto a quello che offrono.
Il rischio, dunque, è di tornare con il portafoglio bello vuoto e, in compenso, non esserti nemmeno rilassato o divertito e non aver visto nulla di così interessante per cui valesse la pena spendere i tuoi soldi. Il mondo è pieno di luoghi meravigliosi: il segreto è non seguire la massa ma scegliere con criterio per non rischiare fregature.
Vacanze: ecco i posti da evitare
Se non sei ancora partito e non hai nemmeno le idee chiare su dove andare, io ti do una mano e ti consiglio dove non andare: in queste città spenderesti una barcata di soldi ma senza rilassarti e senza vedere niente a causa della folla di turisti.
- Santorini. A vedere le foto sembra una cartolina, tutto perfetto e mare da sogno. Santorini non è certamente brutta ma ormai è solo un posto molto turistico dove si spende tanto per ogni cosa e dove si perde tempo in code infinite di turisti che fotografano tutto. Punta su Creta e non sbagli.
- Parigi. Parigi è da vedere ma non nel periodo delle vacanze. Se vuoi andare a Parigi aspetta marzo/aprile o rischi di non vedere nulla a causa della quantità assurda di turisti. Costa cara? Sì, moltissimo. In questo periodo meglio La Camargue nel sud della Francia.
- Barcellona. Un tempo la amavo alla follia, oggi è talmente affollata di turisti che anche solo fare una passeggiata diventa una lotta. No, in estate Barcellona è da evitare e soprattutto sono da evitare i locali turistici quando vuoi mangiare. In questo periodo meglio Valencia.
- Londra. Un altro posto che adoro e in cui ha trascorso diverse vacanze ma oggi proprio no, non in estate. Londra è da visitare entro maggio, se va bene. Purtroppo i turisti sono sempre tantissimi e diventa difficile rilassarsi e visitare i musei. Costa molto cara, soprattutto se si cerca un alloggio in centro. In estate meglio York: elegante e molto più tranquilla.
- Venezia. Venezia è un gioiellino ma non in estate anche perché il clima è insostenibile con livelli di umidità allucinanti. A questo si unisce la quantità di turisti che è inimmaginabile. Venezia va visitata in autunno o anche in inverno ma non da maggio a settembre.