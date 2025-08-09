Ecco dove non andare in vacanza: città super costose e sopravvalutate

Se anche tu, come molti, hai deciso di non viaggiare ad agosto ma di posticipare le vacanze, evita accuratamente questi posti: costano un botto e sono decisamente sopravvalutati.

Agosto 2025 verrà ricordato come il mese in cui la maggior parte degli italiani non ha fatto vacanze. I prezzi di voli, alberghi, lettini e ombrelloni sono stati un fortissimo disincentivo e tante famiglie hanno preferito rinunciare o posticipare a settembre/ottobre. Del resto agosto non è l’unico mese per viaggiare e di certo non è il migliore.

Se anche tu, quindi, come molti, non sei ancora partito e hai deciso di rimandare le tue vacanze e magari non hai nemmeno ancora bene le idee chiare sulla tua destinazione, ti suggerisco vivamente di evitare determinati posti: non solo costano un mucchio di soldi ma sono anche sopravvalutati rispetto a quello che offrono.

Il rischio, dunque, è di tornare con il portafoglio bello vuoto e, in compenso, non esserti nemmeno rilassato o divertito e non aver visto nulla di così interessante per cui valesse la pena spendere i tuoi soldi. Il mondo è pieno di luoghi meravigliosi: il segreto è non seguire la massa ma scegliere con criterio per non rischiare fregature.

Vacanze: ecco i posti da evitare

Se non sei ancora partito e non hai nemmeno le idee chiare su dove andare, io ti do una mano e ti consiglio dove non andare: in queste città spenderesti una barcata di soldi ma senza rilassarti e senza vedere niente a causa della folla di turisti.